Inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO, la danse Taskiwin fête la 3ème édition de son festival

La troisième édition du festival Taskiwin aura lieu du 28 au 30 septembre 2023 à Taroudant. C’est ce que vient d’annoncer le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication dans un communiqué qui lance l’appel à participation aux troupes spécialistes de la danse de Taskiwin.

La candidature doit être composée du dossier juridique de l’association, d’une vidéo et de photos de présentation de la compagnie, ainsi que de la liste des membres pour la soumettre à la commission de sélection. Dernier délai: le 6 septembre. Les dossiers de candidature doivent être déposés au secrétariat du festival à Taroudant.

Pour rappel, la danse martiale de Taskiwin du Haut Atlas occidental a été inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Lire aussi : UNESCO: Réunion à Rabat du comité du patrimoine culturel immatériel pour décider de nouvelles inscriptions

La danse tire son nom de la corne richement décorée que porte chaque danseur, le Tiskt. Elle consiste à faire vibrer les épaules au rythme des tambourins et des flûtes. Cette pratique encourage la cohésion sociale et l’harmonie et représente un important mode de socialisation pour les jeunes. La transmission aux jeunes générations s’effectue le plus souvent de façon informelle, par un apprentissage direct.