Festival de Fès des musiques sacrées 2023: demandez le programme!

Et de 27 pour le festival de Fès des musiques sacrées. L’évènement aura lieu cette année du 15 au 23 septembre et viendra animer plusieurs lieux de la capitale spirituelle du Maroc. Les concerts auront lieu à Bab El Makina, Dar Tazi, Jnane Sbil ainsi qu’à la synagogue Ibn Danan.

C’est le poète, chanteur et musicien d’origine kurde, Abû Al Hassan Ali Ibn Nafi, qui ouvrira le bal le vendredi 15 septembre à Bab Al Makina (21h00), pour un véritable voyage aux sources d’inspiration de la musique andalouse. Le spectacle s’adapte parfaitement au thème choisi pour cette 27ème édition et qui n’est autre que «La quête de l’esprit d’Al Andalous». L’artiste transportera le public jusqu’à la cour omeyyade de l’émir Abd Al Rahman II de Cordoue, dans un spectacle qui réunira des artistes venus d’Ouzbékistan, d’Iran, de Syrie, d’Inde, d’Espagne, d’Égypte, d’Italie, d’Arménie, de France et du Maroc.

On retrouve également au programme le chanteur et compositeur Sami Yusuf, dont le concert est prévu le samedi 16 septembre (21h00), toujours à Bab El Makina. Le même jour, à Jnane Sbil, le public a rendez-vous à 17h00 avec Madelena, le chœur féminin de 23 femmes du Pays d’oc sous la direction de Manu Théron. Ce dernier a mis en musique «La Cantilène», de Santa Maria Magdalena de Marseille, dont la partition a été égarée il y a plus de deux siècles.

Lire aussi : Inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO, la danse Taskiwin fête la 3ème édition de son festival

Andalucia Gitana, une rencontre du flamenco gitan avec les grandes traditions du Maroc andalou et amazigh, se produira le dimanche 17 septembre à Bab Al Makina (21h00). Autre formation très attendue, le Trio Trois lignes a imaginé un répertoire à la croisée des musiques savantes et populaires, pour un concert prévu le mardi 19 septembre à Dar Tazi (19h30).

Quatre nuits soufies sont programmées dans le jardin Jnane Sbil. Un «Live Cinéma» est également au menu avec Vincent Moon et une performance de cinéma monté en direct, à la recherche d’un nouveau format de relation au spectateur (dimanche 17 septembre à Dar Tazi, 23h00).

Cette année, le Forum du festival se déroulera le samedi 16 septembre à l’Hôtel Atlas Madina, sous le thème «La quête de l’esprit d’Al Andalous». «Ce thème est retenu pour le Forum 2023 en raison de sa portée et de toutes les envolées qu’il permet dans tous les domaines des savoirs depuis plusieurs siècles», indique un communiqué des organisateurs. Deux axes y seront abordés: le premier traitera l’universalité dans l’esprit d’Al Andalus, et le second portera sur l’humanisme dans l’esprit d’Al Andalus.