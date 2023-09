Oasis Festival 2023: Walshy Fire, Draganov, Ouenza, Artbat, Alo Wala et Goya Gumbani au programme

Les studios Atlas de Ouarzazate s’apprêtent à changer de décor et accueillir l’édition 2023 du festival Oasis prévu du 27 au 29 octobre. Le pass des trois jours au prix de 290 euros est déjà mis en vente sur le site intothewild.ma.

Au menu de cette édition, sont prévues des pointures comme le duo ukrainien ARTBAT, qui apporteront une touche personnelle à la programmation du festival Oasis: Into the Wild, ainsi que OK Williams, instigateur de fêtes libres dans le Sud de Londres, Rodriguez Jr. et ses mélodies house méticuleusement conçues pour ses lives légendaires.

Le duo multi-instrumentiste marocain Wahm rejoint également l’affiche, aux côtés de l’afro house d’Epsylon et des sons émouvants de Candle.

Les nouvelles recrues rejoignent la fine équipe d’artistes annoncée précédemment, notamment Honey Dijon, DJ Koze, Jyoty, Partiboi69 b2b LB aka Labat, Romy, Sofia Kourtesis, Nooriyah, Mafalda, Ahadadream, Driss Bennis et bien d’autres.

La soirée d’ouverture organisée au sein de l’espace multifonctionnel The Mbari House régalera les festivaliers des performances du DJ américano-jamaïcain et MC de Major Lazer Walshy Fire, des rappeurs marocains Draganov et Ouenza et de la star mondiale de la scène clubbing Alo Wala.

Le MC culte Goya Gumbani sera également de la partie, ainsi que le duo marocain Jantes et le collectif de DJ Voodoo Gents composé de Sam Lambert et Shaka Maidoh de Art Comes First. Le collectif marocain de breakdance «We the Lions» se produira également sur cette même scène avec une série de représentations captivante.

Le programme de The Mbari House se poursuivra tout au long du week-end et fera office de hub culturel au sein du festival en offrant une expérience authentique et immersive composée de projection de films, de Tea Talks, de pop-ups et d’installations artistiques originales. Cela inclut un pop-up Jajjah, une boutique Andy Waloo, et l’avant-première de l’exposition photo Kamoinge: A Call to Federate mettant en lumière la collaboration exclusive entre les artistes Hassan Hajjaj et Sam Lambert & Shaka Maidoh du collectif Art Comes First.