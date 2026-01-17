«Ta3al» de Dystinct explose sur YouTube avec 1,2 million de vues en moins de 24 heures

Le phénomène musical marocain Dystinct confirme, une fois encore, son irrésistible ascension sur la scène arabe et internationale. Son nouveau single «Ta3al», dévoilé vendredi 16 janvier 2026 sur la chaîne Avalon, a franchi en moins de vingt-quatre heures le cap des 1,2 million de vues sur YouTube, signe d’un engouement immédiat et massif.

Le morceau séduit par une fusion audacieuse entre les rythmes irakiens du tchoubi et les pulsations universelles du dancehall, donnant naissance à une composition moderne, solaire et résolument dansante. Les paroles, ciselées par Ilyas Mansouri et Mubarak Nouali, s’allient à une mélodie imaginée par le duo Joao Luis Lima Pinto et Yassine Alaoui Medaghri. La production, fruit d’une collaboration entre YAM et Unleaded, bénéficie d’un écrin visuel signé du réalisateur Rik Louwerse, dont la mise en scène traduit l’énergie du titre en une esthétique cinématographique affirmée.

L’effervescence autour de «Ta3al» s’était déjà manifestée bien avant sa sortie officielle. En moins d’une semaine, plus de 10.000 vidéos ont fleuri sur TikTok autour d’un simple extrait du morceau, tandis que le teaser promotionnel cumulait plus de 7 millions de vues et 400.000 mentions «j’aime», révélant l’attente fébrile d’un public conquis d’avance.

Dystinct revendique une ambition qui dépasse les frontières linguistiques. Il souhaite que sa musique parle au monde entier, à l’image de la pop latine dont l’émotion traverse les barrières de la langue. Une vision qui s’inscrit dans la trajectoire d’un artiste désormais habitué aux sommets.

Lire aussi : Musique: les artistes marocains les plus streamés en 2025

Son précédent titre avait en effet signé une série de records: plus d’un million de créations TikTok, 27 millions d’écoutes sur Spotify et près de 90 millions de vues sur YouTube, tout en dominant pendant huit semaines consécutives le prestigieux classement Billboard Arabia Hot 100. Autant d’indicateurs qui consacrent Dystinct comme l’une des figures majeures de la nouvelle scène marocaine, capable de conjuguer identité locale et résonance mondiale.