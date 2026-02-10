Sayyid El Alami, jeune prodige marocain du cinéma français nommé aux César 2026

Sayydi El Alami enchaîne les consécrations depuis la sortie en salles, en 2025, du film La Pampa, réalisé par Antoine Chevrollier, dans lequel l’acteur de 27 ans interprète le rôle de Willy, le meilleur ami du personnage principal. Après avoir reçu le prix d’interprétation masculine au Festival Premier Plans d’Angers en 2025 et le Swann d’or de la révélation masculine au festival du film de Cabourg la même année, Sayydi El Alami est cette fois-ci nommé aux César 2026 dans la catégorie «Révélation masculine». Dans ce film émouvant qui retrace l’amitié qui unit deux adolescents dans un petit village français, l’acteur d’origine marocaine a particulièrement brillé par sa sensibilité, sa justesse et sa profondeur.

Dernier d’une fratrie de cinq enfants, né en France en 1998 de parents marocains, Sayyid El Alami fait très jeune ses premiers pas dans le cinéma auquel il voue une véritable passion grâce sa mère qui lui transmet son amour du 7ème art. Il enchaîne les castings et apparaît dans plusieurs courts-métrages dès l’enfance, avec une année 2018 particulièrement prolifique, incluant Kenza des Choux, Monsieur je sais tout, Pas si loin et Basses, sélectionné au Festival de Cannes.

Lire aussi : Dans «L’homme des signes», Vincent Elbaz incarne Mehdi Qotbi: coulisses et confidences d’un film très attendu

En 2019, il tourne son premier long-métrage, Zombi Child, sous la direction de Bertrand Bonello. Mais c’est la série Messiah, diffusée en 2020 sur Netflix, qui lui permet de se faire connaître du grand public. Il poursuit ensuite sa carrière avec La Vie me va bien, apparaît dans la série Baptiste, puis incarne Sami Kacem dans Une si longue nuit sur TF1. L’année 2022 marque un tournant avec le rôle-titre dans En attendant Malik Oussekine, mini-série retraçant la tragique histoire de cet étudiant assassiné par des policiers à Paris en 1986.