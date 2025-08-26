Culture

Saad Lamjarred fait vibrer la scène de Kénitra et confirme un nouveau duo avec son père

Saad Lamjarred au festival Kénitra (Y.Mennan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 26/08/2025 à 14h41

VidéoSaad Lamjarred a enflammé le public de la première édition du festival Kénitra, réunissant des dizaines de milliers de fans. Il a profité de l’occasion pour annoncer la sortie prochaine d’un nouveau duo, qu’il interprétera avec son père.

Organisé par la ville de Kénitra du 22 au 27 août, le festival a proposé un programme musical riche et varié, mettant en vedette de nombreux artistes marocains. Chaque soir, les spectateurs ont pu profiter de concerts live, de spectacles dynamiques et d’une ambiance festive, selon les organisateurs.

Lundi soir, une foule immense a chanté et dansé au rythme des succès de Saad Lamjarred. Devant la presse, l’artiste marocain a salué le niveau «mondial» de la scène de Kénitra, soulignant que cela facilitera la tâche des groupes musicaux qui s’y produiront.

Interrogé sur ses futurs projets, l’artiste a répondu qu’il préparait un duo avec son père Bachir Abdou, lui-même grand chanteur.

La soirée a également été marquée par les prestations des artistes populaires Bad Ouabi et Walid Rahmani.

Durant ce festival, plusieurs stars de la chanson marocaine se sont produites sur scène, notamment Hatim Ammor, Amunix, El Grande Toto et Farid El Kénitri.

Lire aussi : People: Saad Lamjarred pose aux côtés de l’actrice américaine Jessica Biel

Le Festival de Kénitra est un nouvel événement pluridisciplinaire. Il célèbre le dynamisme de la ville en mettant en valeur son potentiel économique, culturel et sportif. Le festival met un accent particulier sur les jeunes talents et le patrimoine local.

Selon les observateurs, malgré la volonté des organisateurs de répondre aux attentes du public, certains aspects organisationnels, comme la communication et l’image de marque, doivent être améliorés.

