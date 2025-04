People: Saad Lamjarred pose aux côtés de l’actrice américaine Jessica Biel

Ce jeudi 3 avril, le chanteur a partagé sur son compte Instagram une photo sur laquelle il pose aux côtés de Jessica Biel, célèbre actrice américaine et épouse de Justin Timberlake. Celle-ci se trouvait récemment au Maroc, et plus précisément à Casablanca et Erfoud, pour le tournage du film d’action «Matchobox», dont elle partage l’affiche avec John Cena.

«J’étais si heureux de rencontrer Jessica Biel -une si belle personne tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle était gentille, terre-à-terre et sincèrement chaleureuse lorsque je lui ai demandé une photo. Quand je lui ai dit que j’étais un chanteur marocain, elle a souri, appréciant notre passion commune pour les arts. Ce fut un réel plaisir de la rencontrer!», a ainsi écrit le chanteur qui se trouvait à Casablanca dernièrement pour le lancement de sa nouvelle marque de vêtements SW, lancée en collaboration avec le designer Wachma.

Le chanteur a également profité de sa publication pour faire part de son admiration pour l’époux de Jessica Biel: «Je suis également un grand fan de son mari, Justin Timberlake, et j’aimerais beaucoup le rencontrer un jour».