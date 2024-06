Musique. Sortie de «Mahboubi», première collaboration de Saad Lamjarred et Hatim Ammor

Plus l’ombre d’un doute. Hatim Amor et Saad Lamjarred se sont réconciliés. Après avoir été en froid de longues années durant, les deux chanteurs issus de la même génération ont visiblement assaini leur passif. La preuve: ils ont collaboré pour la première fois sur une chanson, intitulée «Mahboubi», et dont la vidéo a été mise en ligne sur YouTube le lundi 17 juin, jour de Aïd Al-Adha.

Lors d’une conférence de presse donnée par les deux artistes le 3 mai dernier, à Témara, Saad Lamjarred avait annoncé ce projet, affirmant qu’il ne datait pas d’hier et qu’il avait commencé à germer dans leurs esprits dès 2006.

Les évènements de la vie, la condamnation de Lamjarred en première instance pour viol aggravé en France et l’épisode de froid qui a marqué les relations entre les deux hommes ont cependant mis ce projet de collaboration artistique en stand by. Finalement, 18 ans après, leur premier morceau en duo a vu le jour.

Lire aussi : Saad Lamjarred et Hatim Ammor dévoilent les détails de leur premier duo

Réalisée par l’Égyptien Hossam El Hosseini et produite par Aziz Kadiri de Fun prod, la vidéo a été tournée à Rabat. On y voit la célèbre avenue des consuls, des sites historiques de la capitale, ainsi que les toits et les ruelles de la Kasbah des Oudayas. Et si le clip, très coloré, célèbre avec brio l’artisanat marocain, il pèche par des chorégraphies qui paraissent inabouties.