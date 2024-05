Saad Lamjarred et Hatim Ammor dévoilent les détails de leur premier duo

Conférence de presse de fin de tournage du clip de la chanson du duo Saad Lamjarred et Hatim Ammor, vendredi 3 mai 2024. (Le360 / Said Bouchrit)

Au cours de cette conférence, qui a connu la participation du producteur de clips et propriétaire de FUN PROD, Laziz Kadiri, ainsi que du réalisateur égyptien Houssam ElHusseini, Saad Lamjarred a révélé qu’il planifiant ce duo depuis 2006.

Pour sa part, Hatim Ammor a fait part de sa satisfaction de collaborer avec Lamjarred dans ce clip marqué du sceau de la marocanité et la modernité, soulignant que l’œuvre a connu la participation du distributeur de musique marocain Jalal El Hamdaoui.

Ammor et Lamjarred ont de surcroît affirmé que les coulisses du travail étaient merveilleuses et empreintes d’une atmosphère humoristique grâce à l’esprit joyeux des artistes ainsi que du réalisateur du clip.

Lire aussi : Quand Jean-Claude Van Damme s’ambiance sur la musique de Saad Lamjarred

Le clip a été tourné dans plusieurs endroits de la ville de Rabat, considérée par Ammor et Kadiri comme l’une des plus belles villes du Maroc et qu’elle mérite amplement d’être le lieu de tournage de ce vidéoclip.

Lamjarred et la raison de son absence des festivals

Lors de la même conférence de presse, Lamjarred a révélé les raisons de son absence des festivals et concerts au Maroc, ainsi que de son refus de participer aux jurys des programmes de découverte des jeunes talents.

Lamjarred a ainsi expliqué: «Je n’ai donné aucun concert au Maroc depuis sept ans. C’est pour cette raison que je souhaite que mon prochain concert dans mon pays soit populaire, comme le festival Mawazine».

Concernant la raison de sa collaboration avec des artistes débutants ou moins célèbres que lui, il a souligné qu’il ne se soucie ni de la célébrité ni de l’histoire des artistes qui travaillent avec lui. Seul leur talent compte pour lui, dit-il.

D’autre part, Lamjarred a expliqué son refus de participer aux jurys des programmes de découverte de talents, car il souhaite se concentrer actuellement sur son travail et ses concerts.