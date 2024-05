Entretien. «Son» Maroc, ses projets, son épouse, la star indienne Salman Khan...Tout sur la nouvelle vie de Saad Lamjarred

Évoquant sa nouvelle apparence, Lamjarred a déclaré: «J’ai un nouveau de look parce que j’aime changer de temps en temps la couleur et la coiffure de mes cheveux. Concernant le poids, à une certaine période, je suivais un régime alimentaire strict, mais maintenant j’aspire à avoir un peu plus de muscles. J’ai donc pris du poids.»

Lamjarred est revenu sur sur ses projets artistiques, et a révélé qu’il s’apprêtait à sortir une chanson de rap à caractère humoristique, qu’il a filmée en Inde, en plus d’un morceau en duo entre lui et le rappeur marocain Ouenza.

S’attardant sur sa rencontre avec Ouenza à Paris, Lamjarred raconte: «Ouenza est un jeune artiste sympathique et talentueux. Lors de ma rencontre avec lui, j’ai pu écouter sa nouvelle chanson évoquant l’amour des parents et la vie loin du pays, et j’ai trouvé que les paroles me représentaient. C’est pour cela que j’ai décidé de la chanter avec lui.» Beaucoup d’émotions donc dans ce prochain tube du duo.

Il a, en outre, révélé les coulisses de sa rencontre avec Salman Khan à Mumbai, en Inde, où le célèbre artiste indien l’a reçu chez lui.

«Salman Khan est une personne très humble et gentille, et lors de ma rencontre avec lui, nous nous sommes tellement entendus qu’il m’a suggéré une chanson indienne à chanter», a-t-il confié.

Et Lamjarred de poursuivre: «Salman Khan a été étonné par ma maîtrise de la langue hindi. Et il convient de noter que cette fois, la chanson entière sera en hindi.»

Outre les projets artistiques, Saad Lamjarred a expliqué la raison pour laquelle sa femme n’apparaît pas souvent avec lui lors de ses concerts et événements auxquels il participe, en disant: «Je ne peux pas la forcer à apparaître avec moi, car je lui laisse une liberté totale. Et je trouve que c’est un choix correct de sa part.»