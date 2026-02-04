Culture

Ryōko Sekiguchi, autrice japonaise: «Le Maroc se réinvente constamment mais conserve la même âme»

Ryōko Sekiguchi, autrice japonaise: «Le Maroc se réinvente sans perdre son âme»

Ryōko Sekiguchi, autrice japonaise. (A.Gadrouz/Le360)

EntretienNée au Japon et écrivant en japonais comme en français, Ryōko Sekiguchi développe une œuvre singulière à la croisée de la poésie, de l’essai et du récit. De passage au Maroc, l’autrice revient sur son rapport aux langues, à la gastronomie comme vecteur de mémoire et d’émotion et sur son regard sensible porté sur un pays qu’elle voit se transformer sans jamais perdre son âme.

Par Camilia Serraj et Adil Gadrouz
Le 04/02/2026 à 10h08

Poétesse, essayiste et traductrice, Ryōko Sekiguchi occupe une place singulière dans le paysage littéraire contemporain. Née au Japon et écrivant aujourd’hui en japonais comme en français, elle développe une œuvre à la croisée des langues, des genres et des sensibilités, où la littérature dialogue avec la mémoire, le goût et le temps. Ses livres, souvent inclassables, explorent la saisonnalité, la disparition et l’attention portée aux gestes ordinaires, faisant de l’écoute et de la transmission des piliers de son écriture.

De passage au Maroc, l’autrice était l’invitée de l’ambassade du Japon, à Rabat, où elle a animé une conférence intitulée «Le manga, la littérature et la cuisine japonaises qui transcendent la barrière de la langue». C’est dans ce cadre que Le360 l’a rencontrée pour un entretien autour de son rapport aux langues, à la gastronomie comme matière littéraire et de son regard sur le Maroc, un pays qu’elle découvre et redécouvre depuis près de vingt ans.

Le360: vous êtes née au Japon mais vous écrivez aujourd’hui en français. Est-ce que ce changement a affecté votre manière de voir le monde?

Ryōko Sekiguchi: je continue à écrire en japonais, donc je reste une autrice japonaise, mais je suis aussi une autrice française. En réalité, ce n’est pas un changement. Je suis devenue comme deux autrices à la fois. Cela n’a pas transformé ma manière de voir le monde, mais l’a enrichie.

Vos œuvres circulent entre poésie, essai et récit. Comment définiriez-vous votre écriture à quelqu’un qui vous découvre pour la première fois au Maroc?

Je dirais que c’est une littérature de l’écoute. Je n’écris jamais seule. Mon dernier livre, par exemple, portait sur Venise: j’y ai mené des reportages, rencontré beaucoup de personnes, recueilli des histoires. Mes œuvres sont toujours, d’une certaine manière, des œuvres collectives.

Dans plusieurs de vos livres, la gastronomie est une porte d’entrée vers la mémoire et la sensation. Comment le goût devient-il, pour vous, une matière littéraire?

Le goût est un vecteur de beaucoup de choses, parce que tout le monde a une histoire à raconter: petits ou grands, quelle que soit la nationalité, riches ou pauvres. C’est quelque chose que nous faisons trois fois par jour et en même temps c’est extrêmement chargé d’émotion. C’est donc une matière inépuisable pour la littérature.

Vous avez beaucoup écrit sur la saisonnalité et le temps, notamment avec la notion de nagori. Est-ce que la cuisine est, selon vous, une manière de retenir ce qui est déjà en train de disparaître?

Si la cuisine n’est pas une forme d’arme, une arme poétique, pour retenir ce qui est en train de disparaître, alors qu’est-ce qui peut le faire?

Lire aussi : Jusqu’à 40% du chiffre d’affaires de certaines librairies: le succès fou des mangas au Maroc

Vous mentionnez que près de 20 années se sont écoulées depuis votre première visite au Maroc. Quelles sont vos impressions?

Le Maroc ne cesse de m’étonner. C’est un pays qui change constamment, qui se métamorphose, tout en restant lui-même. C’est comme une personne qui se réinvente sans cesse, mais qui conserve toujours la même âme.

Est-ce que la cuisine marocaine est un univers qui vous parle?

Oh oui, bien sûr. C’est une cuisine profondément historique, avec une longue tradition, beaucoup de savoir-faire et cette utilisation subtile du sucré-salé. On ne trouve pas cela ailleurs. Et c’est bon, c’est fin… c’est vraiment un cri du cœur.

Y a-t-il déjà une saveur, un plat ou un rituel marocain qui a éveillé chez vous une émotion particulière ou une envie d’écrire?

Ce sont les gestes des mains. Les gestes pour préparer les repas, mais aussi pour manger. Chaque geste de la main est un langage en soi, et ce langage nous parle.

Par Camilia Serraj et Adil Gadrouz
Le 04/02/2026 à 10h08
#littérature#manga#Japon#Maroc#Ambassade#Gastronomie

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Japan Tobacco International inaugure une nouvelle usine de fabrication de cigarettes au Tétouan Park

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Voyager en 2026: voici les 10 passeports les plus puissants d’Afrique, selon Henley & Partners

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Cafés à thème: la nouvelle tendance pour sortir et se divertir à Casablanca

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Soft Power: quels sont les 10 pays africains les plus influents au monde en 2026

Articles les plus lus

1
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
2
Après l’indépendance, la reconnaissance: la Kabylie s’invite à la Knesset israélienne
3
Nouveau camouflet pour le régime d’Alger: la justice espagnole refuse d’extrader un sénateur harrag
4
De 1.482 à 3.204 millions de m³ en trois mois: comment les réserves du barrage Al Wahda ont grimpé jusqu’aux déversements
5
Crise France-Algérie: pourquoi le Sahara est, soudain, devenu un non-sujet
6
Ksar El Kébir: ordre d’évacuation immédiate des zones inondables
7
L’Algérie cessera-t-elle d’exporter des hydrocarbures en 2040?
8
Ghar Djebilet, la mine miracle ou l’art de transformer un fiasco annoncé en épopée
Revues de presse

Voir plus