La ville de Rabat vit au rythme d'un essor sans précédent impulsé par l'ambitieux programme «Rabat ville lumière, capitale marocaine de la culture», qui en a fait un énorme chantier de développement à ciel ouvert susceptible d'insuffler une nouvelle dynamique socio-économique à la région.

De nos jours, Rabat détonne par sa créativité, son ambiance et la multiplicité de ses activités culturelles et artistiques, dans le droit fil de la vision royale du développement du tissu urbain selon une démarche cohérente et équilibrée, en harmonie avec les aspirations des populations.

Preuve de son attractivité, la célébration tout au long de l’année 2022 de Rabat, capitale de la culture dans le monde islamique. Une célébration qui s'inscrit dans le cadre du programme de l’ICESCO pour les capitales de la culture dans le monde islamique. Un grand nombre de programmes et d’activités ont été au menu pour mettre en valeur le statut civilisationnel de la capitale des lumières, et le patrimoine culturel matériel et immatériel dont elle regorge.

Une telle célébration s'est aussi démarquée par l'organisation de moult activités culturelles, littéraires et artistiques, dont les grands concerts de la ville de Rabat qui ont attiré environ 520.000 spectateurs et le festival Jazz au Chellah qui a signé son grand retour avec des performances artistiques uniques et des retrouvailles mémorables. S'y ajoutent la 27ème édition du Salon international de l'édition et du livre et Gnaoua Festival Tour qui a fini sa tournée en beauté dans la capitale, en plus de l’exposition et du Musée de la Sîra du Prophète et de la civilisation islamique à Al Madinah Al-Munawwarah.

L'ambition est de permettre au grand public de redécouvrir la capitale des lumières à travers différents regards artistiques et culturels, afin de renforcer l'image de la terre de la tolérance et des différences, et de contribuer au renforcement de l’ouverture aux différentes cultures et populations du monde.

Ville de la convergence des cultures, Rabat a également été sélectionnée en tant que première capitale de la culture africaine 2022, une occasion de mettre en valeur la richesse et la diversité de la culture africaine, avec ses composantes matérielles et immatérielles, à travers une programmation culturelle, artistique et patrimoniale diversifiée.

Ainsi, plus de 86 évènements ont été programmés dans la ville jusqu'en mai 2023 pour promouvoir la richesse et la diversité des cultures du continent africain. Des artistes et acteurs culturels venus des quatre coins du continent ont été mis à l’honneur lors de cette manifestation qui vise à promouvoir la création, le dialogue et la tolérance entre les territoires.

Le programme des célébrations de «Rabat, Capitale Africaine de la Culture», contient l'organisation d’activités et d’événements dans les domaines de la littérature, de la poésie, des arts plastiques, de la musique, du théâtre, du cinéma, des arts de rue, de la danse, des arts numériques, de la mode, de la photographie, des arts populaires, des contes, des arts du cirque, en plus de forums et de rencontres intellectuelles.

Les différentes activités sont organisées dans tous les espaces historiques, places publiques et tous les quartiers de la ville de Rabat. Ces événements culturels sont représentatifs de la société civile et verront une participation importante des différentes institutions publiques nationales concernées par les affaires culturelles.

Cette année, Rabat a également eu rendez-vous avec des expositions d'arts plastiques, des spectacles musicaux dans l'espace public, un festival de «Tbourida», en plus d'une nouvelle édition du Festival international Maroc des contes (juin dernier), au cours de laquelle des spectacles marocains, africains et étrangers ont été présentés sous forme d’un «cercle des conteurs» dans plus de sept espaces.

Le programme des festivités de «Rabat, capitale de la culture africaine» est étalé sur une année entière (juin 2022 - mai 2023) et comprend des activités couvrant divers domaines de la créativité et des arts.

Un grand nombre d'activités sont en effet organisées dans des espaces historiques, places publiques et quartiers de la ville de Rabat, avec la participation de représentants de la société civile et des institutions publiques concernées par la chose culturelle.

Dans cette optique, un important travail a été accompli afin de mener à bien les festivités marquant cette manifestation d'envergure dès lors qu’elle représente une fenêtre du continent africain sur le monde.

La célébration de «Rabat capitale de la culture africaine» se propose d'en faire l’incarnation de la richesse du patrimoine culturel marocain et africain, de même qu'une plateforme mondiale de promotion des valeurs de coexistence et de dialogue entre les cultures, mais aussi de valoriser la culture africaine en tant que pilier du développement du continent et bien au-delà.