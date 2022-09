© Copyright : DR

Grand succès pour la première soirée des «Grands Concerts de Rabat»! 150.000 personnes ont été au rendez-vous à la scène OLM Souissi, selon les chiffres du ministère de la Culture.

La scène OLM Souissi a connu un véritable engouement, hier jeudi 22 septembre 2022, marquant le succès du lancement des festivités organisées dans le cadre du programme «Rabat, capitale de la culture africaine ».

La scène OLM Souissi à l'occasion du lancement des « Grands Concerts de Rabat », le 22 septembre 2022

Selon une source au sein du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, 150.000 personnes ont été présentes lors de cette première soirée des «Grands Concerts de Rabat», animée par le roi du raï, Cheb Khaled et d’autres artistes marocains comme Snor et Manal Benchlikha.

«Cette manifestation culturelle, qui s’inscrit dans le cadre de la désignation de la ville de Rabat comme capitale de la culture africaine, est surtout l’occasion de célébrer la culture riche du continent et les artistes qui continuent à l’enrichir. Elle vient aussi redynamiser et donner un nouveau souffle au secteur de la culture et à l’ensemble de l’écosystème des arts dans le pays», ajoute notre source dans une déclaration pour Le360.

Le roi du Raï, Cheb Khaled, à l'ouverture des « Grands Concerts de Rabat » le 22 septembre 2022

Ce programme de festivités, s’étalant sur une année, devrait permettre de consolider le positionnement du Maroc sur la scène culturelle et artistique africaine. «Le Maroc travaille pour et avec l’Afrique. La coopération Sud-Sud est un pilier de la politique étrangère du Maroc. C’est donc tout à fait normal que le Maroc œuvre à promouvoir la culture africaine et organise des évènements pour la célébrer», ajoute notre source.

La chanteuse marocaine Manal Benchlikha lors du premier concerts des « Grands Concerts de Rabat », le 22 septembre 2022

Le deuxième concert aura lieu vendredi 23 septembre. Il connaîtra la présence du rappeur marocain, El Grande Toto, aux côtés de l’artiste nigériane, Ayra Starr, en plus de la star congolaise, Dadju. Les «Grands Concerts de Rabat» seront ensuite clôturés samedi 24 septembre. Les mélomanes auront alors rendez-vous avec la diva marocaine, Samira Saïd, dont les chansons ont toujours connu un grand succès au Maroc et dans le monde arabe. Y sont également attendus l’artiste malien Salif Keïta et le groupe marocain Fnaïre, outre le marocain dénommé L’Artiste.

Le rappeur marocain Tagne, lors de la première soirée des « Grands Concerts de Rabat », le 22 septembre 2022

Pour rappel, le programme de festivités «Rabat capitale de la culture africaine» est organisé tout au long de l’année (de juin 2022 à mai 2023), et comprend des activités couvrant les différents domaines de créativité et des arts. D’après un communiqué du ministère, différentes activités sont organisées dans l’ensemble des espaces historiques, places publiques et tous les quartiers de la ville de Rabat, avec la participation de représentants de la société civile et des différentes institutions publiques nationales concernées par la chose culturelle.