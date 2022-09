© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

L'Boulevard 2022 est de retour après deux ans d'arrêt. Le plus grand festival de musique urbaine et alternative fête sa vingtième édition cette année et aura lieu du 23 septembre au 2 octobre 2022 au stade du Ruc de Casablanca. La direction artistique: Momo et Hicham ont dévoilé la programmation de ce cru 2022 et les grandes nouveautés.

L'Boulevard, le plus grand festival de musique urbaine de Casablanca, est de retour. L’évènement aura lieu du 23 septembre au 2 octobre 2022 au stade du Racing Universitaire de Casablanca (RUC). Comme à l’accoutumée, le festival aux nombreux aficionados affluant de plusieurs régions du Maroc va se dérouler en deux week-ends.

Durant le premier week-end, soit du 23 au 25 septembre, le public pourra découvrir les artistes du Tremplin des jeunes musiciens. Il s'agit de 17 groupes au total, dont 9 de rap et hip-hop, 4 de rock metal et 4 de fusion, qui donneront le meilleur d’eux-mêmes devant un public qui les verra pour la première fois. Ces groupes proviennent de plusieurs villes: El Jadida, Oujda, Khemisset, Marrakech, Guercif, Safi, Kenitra, Fès, Rabat et Casablanca

Au final, il n’en restera que six, soit deux gagnants par catégorie que le public pourra retrouver en première partie des têtes d’affiche programmés durant le deuxième week-end de L’Boulevard, du 30 septembre au 2 octobre.

Le comité de sélection a reçu un total de 273 dossiers: 220 candidatures en rap et hip-hop, 14 en rock métal et 39 en fusion et musiques actuelles. «Nous avons, cette année, remarqué que les artistes de rap et hip-hop ont beaucoup travaillé et étaient très productifs. Le niveau de cette catégorie a nettement évolué, si l’on le compare avec celui des artistes de rock metal et de fusion», remarquent les organisateurs du festival, avec à leur tête les deux compères Mohamed Merhari, alias Momo, et Hicham Bahou.

Depuis 1999, ces têtes pensantes de L'Boulevard chapeautent une équipe qui réunit aujourd’hui plusieurs membres travaillant à l’organisation de ce festival dont la réputation n’est plus à prouver. Néanmoins, si les difficultés financières pour organiser confortablement le festival semblent être derrière eux, Momo tempère: «Aucun organisateur de festival ne peut dire qu’il est fort, qu’il n’est pas à l’abri des turbulences. Nous avons vu des festivals de musique disparaître, d’autres rebondir. Personne n’est à l’abri des épreuves difficiles», confie le directeur du festival L’Boulevard.

Pour cette 22ème édition, les organisateurs de L'Boulevard ont pu attirer plusieurs sponsors, en plus du ministère de la Culture, de la jeunesse et de la communication. Si Momo refuse de dévoiler le budget de cette édition, il affirme qu’ils sont pour l’instant à l’aise dans leurs finances: «Sincèrement, je n’ai pas les chiffres, mais on est bons.»

Les organisateurs ont aussi fait le choix d’inviter moins d’artistes étrangers, cette année. «Nous avons voulu mettre en avant la scène locale car les artistes marocains n’ont pas travaillé pendant deux ans à cause du Covid-19 et de ses restrictions», a déclaré Hicham Bahou lors de la conférence de presse consacrée à la présentation de cette nouvelle édition.

L’autre grande nouveauté du festival, c’est le retour du groupe de punk marocain Haoussa, qui marque sa relance avec un nouveau line-up toujours porté par Khalid Moukdar.

Les têtes d’affiches du festival L’Boulevard 2022



Vendredi 23 septembre 2022, à partir de 17h30

- Dj Key-Turntablism (Maroc)

- Abduh-Rap (Maroc)

- Vargas-Rap (Maroc)

- Khtek-Rap (Maroc)

Samedi 24 septembre 2022, à partir de 18h

- Deep Scar-Metal progressif (Maroc)

- Haoussa Issawi-Punk, Rock (Maroc)

- Psykup-Autruche Core (France)

Dimanche 25 septembre 2022, à partir de 17h15

- Bazoga-Ghorba Core (Maroc, France et Pays Bas)

- Mizane-Latin Moroccan fusion (Maroc)

- Hasba Groove-Chaabi Rock (Maroc)

- Ribab Fusion-Souss Groove (Maroc)

Vendredi 30 septembre 2022 à partir de 18h30

En première partie:

2ème prix Rap-Hip-hop

1er prix Rap Hip-hop

- Iguidr-Rap (Maroc)

- L’morphine-Rap (Maroc)

- Dollypran-Drill-Hip-hop (Maroc)

- Mobydic-Rap (Maroc)

- El Grande Toto-Trap (Maroc)

Samedi 1er octobre 2022 à partir de 18h

2ème prix Rock metal

1er prix Rock Metal

- Hold The breath (Maroc)

- Arkan Asrafokor (Togo)

- Beetweenatna-Rock alternatif (Maroc)

- Vader-Death Metal (Pologne)

Dimanche 2 octobre à partir de 18heures

2ème prix Fusion

1er prix Fusion

- Jubantouja-Indie Rock (Maroc)

- L’entourloop-Banging Hip-hop Inna Yardie Style (France)

- Alborosie et Shengen Clan-Reggae (Italie et Jamaïque)

- Hoba Hoba Spirit-Hayha Music (Maroc)