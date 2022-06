© Copyright : DR

L’Boulevard est de retour. Après deux années d'une pause imposée par la pandémie, l’association EAC-L'BOULVART vient d’annoncer le retour de son festival de musique L’Boulevard, qui célèbrera cette année sa vingtième édition. Ce sera du 23 septembre au 2 octobre 2022 au stade du R.U.C à Casablanca.

C'est donc officiel, L'Boulevard revient en 2022. Comme à l'accoutumée, la première partie du festival sera consacrée à la compétition Tremplin, dédiée aux jeunes musiciens. L'appel à candidatures a déjà été ouvert et un formulaire est disponible en ligne sur le site du festival et ses pages sur les réseaux sociaux jusqu'au 15 juillet 2022 à minuit. Destinée aux artistes et formations marocaines ou installés au Maroc, cette compétition couvre les trois catégories suivantes: rock-metal, rap-hip-hop et fusion-autres musiques actuelles.

Les artistes souhaitant participer à cette 20e édition sont appelés à remplir le formulaire de candidature et à l’accompagner d’une maquette audio, d’une vidéo, de photos, d’un plan de scène et d’une fiche technique. Le formulaire devra être validé et les documents transmis à l’adresse [email protected] avant le 15 juillet 2022 à minuit.

Sélectionnés sur dossier par un jury de professionnels, les candidats seront choisis suite à leurs prestations sur scène selon des critères pertinents et précis. Le jury désignera ensuite deux vainqueurs par catégorie, qui bénéficieront d’une formation de trois jours au Boultek, centre de musiques actuelles, avant de se produire en première partie des têtes d’affiche du festival.

La formation, appelée profession musicien, couvre plusieurs aspects du métier, auxquels sont confrontés les artistes à savoir l’écriture, la technique, la scène, l’éclairage ou encore la communication. Les gagnants recevront également un chèque d’encouragement d’une valeur de 15.000 dirhams et de 10.000 dirhams (1er et 2e prix), ainsi qu’une captation audiovisuelle de showcase au Boultek.

Lors de la dernière édition de L’Boulevard en 2019, environ 200 maquettes, tous styles confondus et provenant de tout le pays, ont été soumises à l’avis du jury du Tremplin. Depuis son lancement en 1999, près de 600 formations se sont produites sur la scène du Tremplin L’Boulevard.