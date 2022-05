© Copyright : Brahim Taougar - Le360

Après deux ans d'absence, le festival L'Boulevard devrait faire son retour en 2022 à ses dates habituelles. L'intention est là et les organisateurs comptent bientôt rencontrer leurs partenaires, les sponsors pour garantir le financement de cette édition.

Le festival L’Boulevard aura-t-il bien lieu cette année? C’est la question que Le360 a posé à Mohamed Merhari, alias Momo, l’un des fondateurs de cette vitrine de la musique urbaine du Maroc.

Depuis Tunis, Momo répond que l’intention d’organiser cette édition 2022 est bien là, après deux ans d’arrêt dû à la pandémie du Covid-19. Mais il s'agit tout d’abord de garantir son financement.

«Nous n’avons pas encore monté le dossier pour le présenter aux sponsors. Mais nous souhaitons effectivement organiser le festival cette année, en 2022, et le Tremplin aussi, qui précède L’Boulevard», déclare Momo, en ajoutant que dans une dizaine de jours, il aura plus de visibilité quant à la tenue, ou non, de la prochaine édition. Tout dépendra du budget et des partenaires du festival.

La dernière édition du Tremplin et de L’Boulevard avait eu lieu entre le 13 et le 22 septembre 2019 et avait réuni, on se rappelle, Carcass, Dizzy Dros et DOD, entre autres têtes d’affiche.

Puis en 2020, est arrivée la pandémie de Covid-19 accompagnée de toute une série de restrictions et de mesures préventives pour enrayer sa propagation qui avaient induit l'arrêt des festivals. L’association EAC L’Boulevard, organisatrice de cet évènement, avait alors annoncé l’annulation des éditions 2020 de tous ses évènements, y compris Sbagha Bagha à Casablanca et Jidar à Rabat.

L’année suivante, en 2021, l’association a quand même relancé Jidar, l'évènement de street art et peintures murales. Ce qui a permis d’assurer un revenu pour l’équipe fixe de L’Boulevard et qui est composée d’une quinzaine de salariés et d’une cinquantaine de freelance.