Les festivals de l'association d'éducation culturelle et artistique l'EAC-L'Boulvart sont tous annulés en 2020. C'est ce que viennent d'annoncer leurs organisateurs dans un communiqué diffusé ce samedi 5 septembre.

Les festivals de musique et de street-art L'Boulevard, Sbagha Bagha, et Jidar n'auront pas lieu cette année. Ils viennent d'être annulés en raison du contexte d'état d'urgence sanitaire visant à faire face à la pandémie de Covid-19.

"Au vu des circonstances actuelles et des mesures d’urgence prises par le Maroc pour faire face à la pandémie de Covid-19, l’association EAC-L’Boulvart a le regret de vous annoncer l’annulation des éditions 2020 de ses festivals L’Boulevard et Sbagha Bagha à Casablanca et de Jidar, toiles de rue, à Rabat", indique un communiqué des organisateurs, rendu public tôt ce samedi 5 septembre.

Les activités du Centre de musiques actuelles, le Boultek -concerts, répétitions et résidences- sont également à l’arrêt.

"Nos équipes s’activent toutefois, afin de préparer la prochaine saison, qui nous l’espérons, saura répondre à vos attentes", tiennent à rassurer les organisateurs.