Ramadan 2026: Salma Salaheddine dévoile ses projets pour la saison

Deux séries et deux rôles différents marqueront le Ramadan 2026 pour Salma Salaheddine. À quelques semaines du début du mois sacré, l’actrice marocaine sera à l’écran dans deux productions distinctes, chacune proposant un personnage différent. «Je choisis mes rôles pour leur diversité. Même si deux projets passent en même temps, je suis tranquille, car je veille toujours à créer un écart net entre chaque personnage», précise l’actrice.

En ce moment, Salma tourne un feuilleton de trente épisodes, réalisé par Mourad El Khaoudi et produit par «Image Factory». Elle y interprète Ghita, une femme qui vit avec une maladie cardiaque chronique. Malgré sa fragilité, Ghita aime la vie et garde une profonde sérénité face à l’imprévisibilité du destin.

«C’est un personnage qui aime la vie malgré sa condition et qui reste en paix avec elle-même, même consciente que la mort peut survenir à tout moment. Le public verra un côté dramatique très fort et porteur d’espoir à travers cette histoire», confie Salma. Ce rôle est pour elle un véritable défi, mais aussi une occasion de montrer un aspect de sa personne que personne n’a encore prospecté à l’écran.

Parallèlement, elle participe à «Layli Tawil», une série qui sera diffusée sur la chaîne 2M, réalisée par Alaa Akaaboune. Cette histoire suit une jeune journaliste récemment diplômée qui cherche à soutenir sa famille alors qu’elle se retrouve confrontée aux difficultés de la vie. Salma raconte: «Elle découvre le monde des influenceurs et des créateurs de contenu, et l’histoire montre les difficultés de ce métier, mais sous un angle dramatique.»

L’actrice se dit sereine face à la perspective que les deux séries soient programmées en même temps pendant le Ramadan. «Lors du tournage, nous ne savons jamais à l’avance si les projets seront diffusés pendant le mois sacré. Ce qui compte pour moi, c’est que chaque personnage soit différent, qu’il y ait un vrai contraste entre eux», explique-t-elle. Pour elle, la diversité et le contraste entre personnages sont essentiels pour continuer à surprendre le public et éviter la répétition.

En dehors de la fiction, Salma choisit aussi de rester discrète sur sa vie privée et ses activités sur les réseaux sociaux. Elle confie: «je choisis de partager peu de détails sur ma vie quotidienne. Je peux avoir une certaine influence, mais pas de la même manière qu’un influenceur professionnel. Mon rôle principal reste l’interprétation à l’écran; je préfère laisser le domaine de l’influence à ceux qui en ont fait leur métier et leur source principale de revenus.» Cette retenue, dit-elle, est autant une question de choix personnel qu’un conseil qu’elle a reçu d’une actrice qu’elle respecte profondément.