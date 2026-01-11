Culture

Hiba Bennani, actrice: «Incarner une mère sans l’être est le plus gros défi de mon rôle dans Ras Jabal»

هبة بناني: تجسيد دور أم في "رأس الجبل" كان تحديا بالنسبة لي وسعيدة بالعمل إلى جانب أسعد بواب

L'actrice Hiba Bennani. (S.Belghiti/Le360)

Par Ghania Djebbar et Sifeddine Belghiti
Le 11/01/2026 à 12h37

VidéoEn plein tournage de la série «Ras Jabal», adaptation marocaine d’«Al Hayba», l’actrice Hiba Bennani devenue célèbre grâce à son rôle de Nayla dans «Jooj Wjooh» livre pour Le360 ses impressions sur le tournage, les coulisses du plateau, son personnage et sa complicité avec ses partenaires de jeu, notamment Assaad Bouab. Entretien.

Lancée en décembre dernier, la production de «Ras Jabal» avance à un rythme maîtrisé, pensé avant tout pour garantir la qualité artistique de cette adaptation très attendue. Après un mois et demi de tournage, le chemin reste encore long. «Nous avons commencé le tournage en décembre, et malgré un mois et demi de travail, nous avons l’impression de n’avoir réalisé qu’environ 20% du projet, car il s’agit d’une série importante, riche en lignes narratives», déclare Hiba Bennani, jeune actrice. «Nous travaillons avec un tempo calme et juste, qui respecte le comédien et sert réellement le projet», ajoute-t-elle.

Sur le plan humain, l’expérience s’avère tout aussi enrichissante. Hiba Bennani se dit particulièrement satisfaite de l’ambiance qui règne sur le plateau, notamment de sa collaboration avec Assaad Bouab. «L’atmosphère avec Assaad Bouab est excellente. Il y a une véritable entente artistique, aussi bien dans la construction des scènes que dans le jeu», partage-t-elle.

Elle exprime également sa fierté de partager l’écran avec plusieurs figures du paysage audiovisuel marocain. «Je suis très honorée de travailler aux côtés d’Assaad Bouab, Salwa Zahrane, Amine Naji, Fatima Zahra Al Jaouhari, ainsi que Nasser Akabab, avec qui j’ai déjà collaboré auparavant», ajoute-t-elle.

Dans «Ras Jabal», Hiba Bennani incarne Yassmina, équivalent du personnage interprété par l’actrice libanaise Nadine Nassib Njeim dans «Al Hayba». «Nous sommes face à un projet marocain à part entière, avec nos propres codes culturels. Yassmina est un personnage fort, différent, et représente une nouvelle version du personnage. J’ai hâte que le public la découvre», partage-t-elle.

Parmi les difficultés rencontrées, Hiba Bennani évoque la dimension maternelle de son rôle. «Le principal défi est que Yassmina est une mère, alors que je n’ai pas encore vécu la maternité dans ma vie personnelle», confie-t-elle. «Son fils devient sa priorité absolue. Quand on n’est pas mère, on peut imaginer ce sentiment, mais le vivre est totalement différent. Avec l’enfant qui joue mon fils, nous avons progressivement construit une relation très forte», ajoute-t-elle.

Malgré un emploi du temps chargé, Hiba Bennani ne manque aucun match de l’équipe nationale marocaine lors de ce tournage qui coïncide avec la CAN. «Même lorsque le temps nous manque, nous faisons toujours une pause pour suivre les matchs du Maroc, car un match est un moment unique qu’on ne peut pas rattraper plus tard», précise-t-elle.

Quant à ses pronostics pour la finale, l’actrice se montre pleinement optimiste. «Pour moi, la finale, c’est le Maroc contre le Maroc. Je sais que les équipes africaines sont fortes, mais j’espère sincèrement que le Maroc remportera le titre», conclut-elle.

