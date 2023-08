Rachid El Ouali, Mounia Lemkimel, Hammadi Guerroum...aux journées cinématographiques de Bouznika

Et de deux pour les journées cinématographiques de Bouznika. Cette ville balnéaire s’apprête à accueillir dans quelques jours, plus précisément du 18 au 21 août la deuxième édition de ses journées cinématographiques.

La Maison de jeunes de Bouznika sera durant quatre jours le quartier général de la manifestation à laquelle vont participer plusieurs personnalités du monde du 7ème art. Parmi eux, on citera le critique cinéma Hammadi Guerroum qui vient de fonder, il y a deux ans, le festival du cinéma indépendant à Casablanca et Rachid El Ouali qui animera un master class le 19 août à 17 heures.

L’acteur Salaheddine Benmoussa et la comédienne Mounia Lemkimel, révélée par l’humoriste Hassan El Fad, auront droit à un hommage venant couronner l’ensemble de leur carrière le 18 août à 20 heures.

Organisé par l’association Bouzarts, «Les journées cinématographique de Bouznika» prévoient cette année la projection de six courts-métrages au programme et trois ateliers de formation: un sur l’assistant réalisateur, un autre sur la direction photo et le troisième sur le montage.

Les six courts-métrages au programme

«L’histoire» de Mohammed Bouhari

«Cendres» de Mustapha Farmatay

«Les montagnes de l’affection» de Wijdane Khalid

«Contradictions» de Mohammed Hatim Belmehdi

«L’enfant» du Samedi Imad Zouaghei