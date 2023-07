Mehdi Bensaïd veut ressusciter la Journée nationale du cinéma

Le jeudi 27 juillet, le conseil d’administration du Centre cinématographique marocain a tenu sa réunion en présence de Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce.

En marge de cette réunion, au cours de laquelle Abdelaziz El Bouzdaïni, directeur par intérim du CCM, a présenté le bilan annuel de l’institution qu’il dirige, Mehdi Bensaïd a évoqué la volonté de son département de relancer la Journée nationale du cinéma, dont la dernière édition remonte à 2017. Le retour de la Journée nationale du cinéma devrait se faire en octobre prochain, mois qui coïncidera avec la tenue du Festival national du film de Tanger, prévue cette année du 6 au 14 octobre.

Lire aussi : L’appel à candidatures pour le poste de Directeur du CCM lancé dans les prochains jours: les premières indiscrétions

Le ministre de la Culture a également annoncé la création imminente d’une commission mixte, entre le ministère et les professionnels du cinéma et du secteur audiovisuel, afin de recenser et d’identifier les problèmes auxquels ils font face et tenter d’y trouver remède.

L’objectif est d’impliquer un maximum de personnes et d’intervenants, afin d’échanger autour des moyens de renforcer l’industrie audiovisuelle au Maroc et de faciliter et encourager les investissements dans le secteur cinématographique.