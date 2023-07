Aissam Bouali, acteur: le cinéma, Keanu Reeves, Harrison Ford et moi

Sa renomée internationale est récente, mais Aissam Bouali a déjà une longue carrière dans le cinéma marocain. Son passage du grand (mais aussi du petit) écran marocain aux blockbusters hollywoodiens a été un véritable tour de force.

«J’ai commencé par «Saâa fil Jahim», j’ai aussi fait partie du casting de la ‘série «Hyati», j’ai fait «Hayna», j’ai tourné le long métrage «Dallas»... Mais comme vous dites, c’est avec les films hollywoodiens que j’ai gagné en notoriété médiatique», avoue cet ingénieur de formation.

Aissam Bouali a accumulé une impressionnante filmographie, jouant dans des films marocains locaux et des productions hollywoodiennes de grande envergure. Il a partagé l’écran avec des stars internationales comme Keanu Reeves dans «John Wick 3» et Harrison Ford dans le dernier «Indiana Jones», des expériences qu’il décrit comme «inédites».

Son rôle dans le dernier Indiana Jones, celui du méchant qui cherche à tuer le célèbre archéologue, a été, pour lui, une expérience particulièrement marquante. «C’était juste magnifique. J’ai rencontré un homme qui avait presque 80 ans et j’avais l’impression de travailler avec quelqu’un de super jeune dans son esprit. C’est quelqu’un de très généreux, de très humble», confie Aissam.

Malgré la pandémie et les restrictions sanitaires, le tournage s’est déroulé sans encombre, en grande partie grâce à l’organisation rigoureuse et la rapidité d’exécution exigée par le réalisateur James Mangold, se souvient-il encore.

Beaucoup de projets en préparation

Celui qui partage également l’affiche de «John Wick 3» avec le célèbre Keanu Reeves dit avoir été touché par la simplicité et le professionnalisme de l’acteur. «C’est l’une des personnes les plus terre-à-terre et les plus aimables que j’aie jamais rencontrée. Malgré sa célébrité, il reste incroyablement modeste et dédié à son métier», raconte Aissam.

Aissam Bouali ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En plus de ses projets hollywoodiens, l’acteur garde un œil attentif sur le cinéma marocain. Il vient de terminer une apparition dans une série locale, et prépare un long métrage marocain. Avec un rôle principal à la clé, l’artiste continue de tracer sa route dans le monde du 7e art, entre Hollywood et le Maroc.