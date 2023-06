Sortie en salles d’«Indiana Jones 5», tourné en partie au Maroc

La scène de course-poursuite en Tuk-Tuk du film "Indiana Jones et le Cadran de la Destinée", tournée dans les rues de Fès, avec Harrison Ford et Phoebe Waller-Bridge.

Le nouveau Indiana Jones est arrivé. Le cinquième opus de la célèbre saga, intitulé «Indiana Jones et le Cadran de la Destinée», comptant toujours au casting l’inoxydable Harrison Ford, est depuis le mercredi 28 juin dans les salles marocaines. Particularité de ce nouveau volet: il a été tourné en partie au Maroc, précisément dans la ville de Fès.

Dans une interview donnée au site spécialisé américain Rotten Tomates, James Mangold, réalisateur du film, ainsi que les acteurs Harrison Ford et Phoebe Waller-Bridges (scénariste et actrice de la célèbre série «Fleabag») sont longuement revenus sur leur expérience de tournage au Maroc. Le trio a notamment décortiqué l’une de ses scènes les plus spectaculaires, en l’occurrence une course-poursuite et tuk-tuk, filmée dans les rues (méconnaissables) de Fès.

Dans ce cinquième volet, Ford endosse pour la dernière fois son costume emblématique d’archéologue aventurier, qui part à la recherche du cadran d’Archimède, relique qui aurait le pouvoir de localiser… les fissures temporelles. Une quête qui emmène le professeur Jones, son Fedora, son blouson de cuir et son fouet aux quatre coins du globe, dont le Maroc. Accompagné de sa filleule Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridges), il devra affronter moult dangers, ainsi que Jürgen Voller, militaire nazi campé par Mads Mikkelsen («Casino Royale», «Valhalla Rising», «Doctor Strange», «Drunk»), qui convoite également le fameux instrument.