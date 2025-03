Programme de soutien aux projets culturels: les dernières nouveautés

Le siège du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, à Rabat.

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication annonce des changements dans le cadre de son programme de soutien aux projets culturels. Cette année, une attention particulière sera accordée aux initiatives destinées aux populations des zones semi-urbaines, reculées et rurales.

«L’accent sera mis sur la valorisation de la diversité culturelle, le renforcement du multilinguisme et la mise en lumière des différentes composantes de l’identité marocaine, tout en soulignant la dimension internationale du patrimoine culturel marocain et son ouverture à d’autres cultures, ainsi qu’à des contenus créatifs et numériques», détaille un communiqué du ministère.

Les secteurs concernés par le programme d’aide incluent le théâtre, la musique, ainsi que les arts plastiques et visuels. Les projets privilégiés seront ceux qui sensibilisent à la lecture auprès des enfants et des adolescents, ainsi que ceux visant l’animation de cafés culturels destinés aux migrants et réfugiés.

Les porteurs de projets intéressés sont invités à soumettre leurs candidatures en ligne sur la plateforme numérique dédiée. La date limite pour l’envoi des dossiers est fixée au 20 mars, précise le communiqué. Quant aux candidatures pour les subventions relatives aux tournées de théâtre nationales, elles devront être soumises entre le 2 et le 23 juin prochains.