Revue du web. Le ministère de la Culture dément être impliqué dans une remise de prix à des tiktokeurs

Les Palestiniens chrétiens ont annulé la fête de Noël à Bethléem en signe de deuil & protestation c/ le #Gaza_Genocide

Israël tue les Palestiniens en masse, détruit leurs conditions de vie & la 3ème plus ancienne église du monde

En ce Noël #CessezLeFeu & sanctions c/ l'apartheid pic.twitter.com/qVuPdUomHr