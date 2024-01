Décès de Ba Azizi: le ministère de la Culture rend hommage à un pionnier du théâtre

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé le décès de l’artiste Boujemaâ Oujoud, que le public appelait affectueusement Ba Azizi, qui a tiré sa révérence mercredi dans une clinique à Casablanca à l’âge de 83 ans, après une longue lutte contre la maladie.

Le défunt est considéré comme l’un des pionniers de l’art théâtral au Maroc, devenu célèbre dans les années 1960 grâce à ses pièces et ses œuvres télévisées, a relevé le ministère.

Dès son jeune âge, feu Boujemaâ Oujoud a rejoint les vétérans du théâtre comme El Bachir Laâlaj, Bouchaïb El Bidaoui et Abderrahmane Souiri, que Dieu ait leurs âmes, pour entamer sa carrière artistique sur les planches, a rappelé la même source.

ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة الفنان المغربي بوجمعة أوجود، الشهير بلقب “با عزيزي”، بعد معاناة طويلة مع المرض، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم السيد الوزير إلى عائلة الفنان أوجود بأصدق عبارات التعازي والمواساة راجيا من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/Vg5nVRSCDU — MJCC وزارة الشباب والثقافة والتواصل (@mjcc_gov) January 3, 2024

L’artiste a brillé dans les années 1960 dans un ensemble d’œuvres théâtrales, radiophoniques et télévisées où il incarnait, pour la plupart, le rôle de serviteur qui était à l’origine de son pseudonyme Ba Azizi, a ajouté le département de la culture.

Le défunt a souffert, au cours des dernières années, de maladies successives ayant entraîné la détérioration de son état de santé.

À cette occasion, le ministère a exprimé ses sincères condoléances et sa compassion à la famille du défunt ainsi qu’à sa famille culturelle et artistique, implorant le Très-Haut de l’entourer de sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans son vaste paradis.