Bousselham Daif: pourquoi le théâtre ne séduit plus grand monde au Maroc

Bousselham Daif est un dramaturge et metteur en scène marocain. Lauréat de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle, ce soldat de l’ombre vit à Meknès, son lieu de naissance et maintenant de résidence et de travail, mais n’a pas hésité une seconde à faire le déplacement à Casablanca, aux studios du média Le360 pour parler de sa passion.

Le théâtre, sa vie, son œuvre ne séduisent pas grand nombre au Maroc. Il le sait. «Les gens du théâtre fuient les planches pour aller vers le cinéma ou la télévision, mais ce n’est pas mon cas. Je suis passionné par le théâtre, l’écriture théâtrale et la formation», confie Bousselham Daif.

Celui qui a travaillé sur l’adaptation de plusieurs romans dit avoir comme objectif principal de respecter l’intelligence du public.

«Le divertissement c’est bien, mais on croit à tort que le goût du public prône la futilité, le dérisoire, le grotesque... On peut offrir du spectacle basé sur du contenu valorisant l’intellect», affirme l’artiste avant de poursuivre: «Ma rencontre avec l’écrivain Mohamed Berrada s’intègre dans ma vision d’apporter un contenu intellectuel et réfléchi», souligne Bousselham Daif qui affirme que le théâtre ne doit pas se concentrer uniquement sur son aspect divertissant.