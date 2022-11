© Copyright : DR

L’écrivain Mehdi de Graincourt nous emmène à la découverte du pays des mille et une senteurs, le Maroc, ce pays où tout est parfum.

Orangers en fleurs, fragrances des copeaux de cèdre, épices des souks, ras-el-hanout, cumin, coriandre, poivre, cannelle… envoûtent par leurs senteurs multiples. Les effluves de la cuisine marocaine sont sans équivalent.

Il en va de même pour l’art de la parfumerie qui est ancestral au Maroc, ce pays où tout est parfum et où les parfumeurs traditionnels proposent un voyage olfactif éblouissant entre encens, cires d’ambre et de musc…

La nature invite, elle aussi, à un fabuleux voyage olfactif à travers les champs de lavande, dans les feuillages des eucalyptus, les bouquets de menthe sauvage dans les vallées de l’Atlas. Autant de parfums des fleurs innombrables bercés par les embruns méditerranéens ou atlantiques.

Nombreux sont les écrivains, artistes, créateurs, fascinés par cet univers onirique. Certains, subjugués par les senteurs marocaines, se sont installés au Maroc, tels Yves Saint Laurent, Paloma Picasso, Serge Lutens qui y ont trouvé la source de leur inspiration et que Mehdi de Graincourt côtoie depuis plus de trente ans.

Entre textes, photographies et croquis, Parfums, l’inspiration Marrakech, publié aux éditions Malika, nous invite à découvrir l’univers des parfums, un voyage magique dans le temps et l’espace.



A l‘origine de ce livre, Marrakech et le Jardin Majorelle où Mehdi de Graincourt va faire la rencontre d'un petit groupe de jeunes malvoyants et tenter de trouver les mots pour évoquer la beauté et la lumière. C'est ainsi que l’évidence de décrire et d'écrire l’univers olfactif s’est imposée, et qu'est né Parfums, l’inspiration Marrakech. Ce livre, réalisé avec le soutien de la Fondation Jardin Majorelle, retrace ainsi les rencontres de Mehdi de Graincourt avec des êtres d’exception, sous des cieux différents et des cultures multiples.

A propos de Mehdi de Graincourt

Citoyen du monde, écrivain et peintre, Mehdi de Graincourt, dans la lignée de son grand-oncle Emile Bernard (1868-1941), fondateur avec Gauguin (1848-1903), de l’école de Pont-Aven, se passionne pour l’art et la spiritualité. Parmi ses nombreux ouvrages, Ibn al Arabî, les révélations de Fès et Marrakech, biographie du soufi andalou des XIIe et XIIIe siècles, est une référence. Ainsi que Leur Maroc, regard d’écrivains, artistes, voyageurs, venus d’ailleurs. Chairman de la Fondation internationale Rose David for Modern Arts, ses œuvres figurent dans les plus prestigieuses collections privées de par le monde. L’auteur maintient vivants les liens qui ont toujours uni les de Graincourt au Maroc.