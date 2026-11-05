Ouarzazate et ses régions: le circuit hollywoodien du Maroc

Imaginez une route franchissant le Haut Atlas avant de déboucher sur des ksour en terre ocre, des oasis nichées au creux des canyons et des paysages rendus célèbres par le cinéma. À environ 200 kilomètres de Marrakech, Ouarzazate conjugue patrimoine architectural, immensités désertiques et grands plateaux de tournage. Une destination surnommée «Ouarzawood», à laquelle il vaut mieux consacrer deux ou trois jours.

La traversée du Haut Atlas

Le voyage commence sur les lacets de la route reliant Marrakech à Ouarzazate. L’itinéraire grimpe jusqu’au col du Tizi n’Tichka, à 2.260 mètres d’altitude, et traverse des paysages minéraux ponctués de villages amazighs accrochés aux versants.

Il faut compter entre quatre et cinq heures de trajet, arrêts compris. En partant vers 7h00, il est possible d’atteindre la région en début d’après-midi. Des excursions à la journée en van climatisé sont également proposées depuis Marrakech, parfois à partir de 230 dirhams par personne. Cette formule permet d’apercevoir les principaux sites, mais laisse peu de temps pour les explorer.

Le Ksar d’Aït-Ben-Haddou, première étape

À une trentaine de kilomètres de Ouarzazate se dresse le Ksar d’Aït-Ben-Haddou, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet ensemble d’habitations en terre, entouré de murailles défensives renforcées par des tours d’angle, constitue l’un des exemples les plus remarquables de l’architecture présaharienne du centre marocain.

Autrefois situé sur l’une des routes caravanières reliant le Sahara à Marrakech, le ksar comprend des maisons, des espaces communautaires, une mosquée et un grenier collectif. Son architecture spectaculaire lui a également valu d’apparaître dans de nombreuses productions internationales.

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Lawrence d’Arabie, Gladiator et La Momie comptent parmi les films tournés dans la région. Dans Game of Thrones, Aït-Ben-Haddou a notamment servi à représenter la cité de Yunkai.

La fin de l’après-midi constitue le meilleur moment pour parcourir le site. La lumière rasante souligne alors les reliefs des façades en pisé et enveloppe les remparts de nuances dorées.

Ouarzazate, capitale marocaine des tournages

Une fois à Ouarzazate, le cinéma devient le fil conducteur de la visite. Situés au kilomètre 5 de la route de Marrakech, les Atlas Studios ont été créés en 1983 par l’entrepreneur marocain Mohamed Belghmi. Étendu sur une vingtaine d’hectares, le complexe a accueilli plus de 200 productions depuis son ouverture.

Le parcours permet de découvrir des décors associés à des films et séries comme Gladiator, La Momie, Kingdom of Heaven, Kundun, Babel, Prince of Persia, Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre, Ben-Hur et Game of Thrones.

Les visites guidées sont organisées tous les jours, y compris les jours fériés, de 8h30 jusqu’au coucher du soleil. Le billet coûte 80 dirhams pour les Atlas Studios et 40 dirhams pour le plateau de Kingdom of Heaven. La formule combinée est proposée à 110 dirhams. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans. Les itinéraires peuvent néanmoins être modifiés lorsque des tournages sont en cours.

CLA Studios, l’autre grand complexe

Les CLA Studios constituent l’autre grand pôle de production cinématographique de Ouarzazate. Ils abritent notamment une reconstitution de la Jérusalem médiévale réalisée pour Kingdom of Heaven, ainsi que des décors utilisés pour Prince of Persia, Game of Thrones et Ben-Hur.

Ces infrastructures profitent de la luminosité de la région, de conditions climatiques favorables pendant une grande partie de l’année et du savoir-faire de techniciens locaux aguerris. La proximité de l’aéroport de Ouarzazate facilite également l’acheminement des équipes et du matériel.

La Kasbah de Taourirt, l’autre visage de la ville

Ouarzazate ne se résume pas à ses plateaux de tournage. En plein centre-ville, la Kasbah de Taourirt compte parmi ses monuments emblématiques. Ancienne demeure liée à la famille des Glaoui, elle se distingue par ses imposants murs en pisé, ses tours crénelées et ses pièces ornées de zelliges, de stucs et de bois sculpté.

Cette imposante construction offre un aperçu de l’organisation des grandes résidences fortifiées du centre marocain. Elle a, elle aussi, servi de cadre à plusieurs productions cinématographiques.

Des oasis aux portes du désert

Depuis Ouarzazate, plusieurs excursions permettent de poursuivre le voyage. À une vingtaine de minutes au sud de la ville, l’oasis de Fint dévoile une palmeraie entourée de montagnes arides et de villages en terre. Son relatif isolement lui confère une atmosphère plus paisible que celle des sites les plus fréquentés.

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À Skoura, la Kasbah Amridil constitue l’un des exemples les mieux conservés de l’architecture fortifiée des oasis du Maroc. Plus à l’est, la route des Mille Kasbahs conduit vers la vallée du Dadès et les gorges du Todra, deux paysages spectaculaires appréciés des amateurs de randonnée et de photographie.

Vers le sud, la vallée du Drâa déroule ses palmeraies jusqu’aux premières étendues désertiques. Selon la durée du séjour, ces différents sites peuvent être combinés ou faire l’objet d’excursions distinctes. L’Office national marocain du tourisme retient notamment les appellations «vallée du Drâa», «vallée du Dadès», «gorges du Todra» et «oasis de Fint».

Dormir dans l’univers des studios

Pour prolonger l’immersion, l’Oscar Hôtel by Atlas Studios accueille les visiteurs au sein même du complexe cinématographique. L’établissement, initialement conçu pour héberger les équipes de production, permet de séjourner à proximité immédiate des décors.

La période comprise entre octobre et mai est la plus propice à la découverte de la région. En été, les températures peuvent dépasser 45°C. En hiver, les chutes de neige sont susceptibles de perturber ponctuellement la circulation au col du Tizi n’Tichka.

De la traversée du Haut Atlas aux palmeraies de la vallée du Drâa, ce voyage dépasse largement la simple visite de studios. Ouarzazate et ses environs composent un territoire où l’histoire caravanière, l’architecture en terre et l’imaginaire cinématographique se rejoignent. Un «Hollywood du désert» accessible en quelques heures depuis Marrakech.