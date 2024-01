Obsèques de Lahcen Zinoun: l’ultime hommage de ses amis et proches

Le chorégraphe et réalisateur marocain Lahcen Zinoun a été inhumé ce mercredi 17 janvier après la prière d’Addohr au cimetière d’Achouhada à Casablanca. Ses proches et ses amis ont fait le déplacement en nombre pour lui rendre un ultime hommage.

«Lahcen Zinoun avait plusieurs cordes à son arc. Tout le monde le sait. Il était peintre, danseur, sculpteur, cinéaste», a rappelé le cinéaste Saâd Chraïbi dans une déclaration pour Le360, avant de souligner que le défunt «était quelqu’un de travailleur et d’ambitieux. Avant son décès, il était d’ailleurs avancé sur son projet de long métrage adapté de son livre autobiographique “Le Rêve interdit”.»

À son tour, l’acteur et comédien Mohammed Choubi a décrit «un homme jovial, optimiste, chaleureux et très respectueux à l’égard des autres». Selon lui, «nous avons perdu un grand homme aux connaissances multiples. Et en plus de ses compétences professionnelles, il avait des qualités humaines exceptionnelles.»

L’hospitalisation dans une clinique casablancaise, puis le décès de Lahcen Zinoun ont provoqué une vague de tristesse et de compassion sur les réseaux sociaux. Toux ceux qui l’ont connu, de près ou de loin, lui ont témoigné leur sympathie et leur amour.

Le charisme et l’empathie du chorégraphe et metteur en scène marocain en faisaient une personne inoubliable et dont personne ne se lassait de la compagnie. «C’était quelqu’un d’élégant, de juste, il ne se fâchait avec personne. Je ne me souviens pas qu’il m’ait un jour dit quelque chose de blessant», a témoigné à son tour le réalisateur Abdelilah El Jouahri.