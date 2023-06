SIEL 2023: présentation de la deuxième édition de l’autobiographie de Lahcen Zinoun, «Le rêve interdit»

Le rendez-vous est fixé à 19h00 au café La Scène (au-dessus du cinéma La Renaissance, à Rabat) avec celui qui fut le premier danseur d’origine marocaine à être désigné danseur étoile en Belgique, avant de revenir au Maroc pour mener une carrière de danseur, de chorégraphe, de réalisateur et d’écrivain.

Lors de ce débat modéré par son éditrice Michèle Desmottes, Lahcen Zinoun évoquera quelques-uns des épisodes du parcours qu’il a restitué dans son autobiographie.

Dans cet essai, Lahcen Zinoun dessine un portrait du Maroc aux premières années de l’indépendance, puis les années 1960-70 en Belgique et enfin le retour au pays, avec son épouse, la danseuse Michèle Barette. Il revient sur son combat pour permettre à la jeunesse marocaine de bénéficier d’une solide formation artistique.

«La réédition de cette autobiographie marque notre volonté d’assurer à ce récit une large diffusion. Cette belle et singulière épopée est particulièrement inspirante. Elle incarne aussi, d’une certaine manière, la symbolique d’une relation circulaire faite d’une multiplicité d’attachements culturels et humains réciproques entre le pays de l’Atlas et celui des polders», souligne un communiqué du CLB, citant son président, Merouane Touali.

A noter que le CLB souhaite faire de l’année 2024, marquant le 60ème anniversaire de la signature des accords pour le recrutement de main-d’œuvre entre le Maroc et la Belgique, un moment de commémoration, de souvenir et de célébration de l’amitié entre les deux pays. La réédition du livre de Lahcen Zinoun est l’une des actions que le CLB a programmées dans ce cadre, précise le communiqué.