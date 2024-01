Victime d’une hémorragie cérébrale, Lahcen Zinoun est hospitalisé à Casablanca

Les marques de sympathie et de compassion à l’égard de Lahcen Zinoun fusent sur les réseaux sociaux. Ses amis et proches lui souhaitent un prompt rétablissement, d’autres lui écrivent des poèmes, publient des photos de lui, le suppliant de se réveiller… Mais qu’a t-il bien pu arriver à cette grande personnalité du monde des arts et de la culture, qui mène une longue carrière croisée de danseur, de chorégraphe et de cinéaste?

«Lahcen Zinoun, le grand danseur, le grand chorégraphe, le grand cinéaste, le grand peintre, le grand poète, le grand esthète et le grand Artiste au sens Global et Majuscule du terme, traverse en ce moment certainement la période la plus difficile et la plus instable de sa vie», écrit Mohamed Laaroussi dans une publication sur Facebook.

Il y a quatre jours, l’artiste, âgé de bientôt 80 ans, a été admis en urgence dans une clinique de Casablanca, suite à une hémorragie cérébrale. Dans le coma et placé en réanimation, Lahcen Zinoun a à son chevet son épouse Michelle et son fils Kaïss.

Le danseur, qui a travaillé avec de grands noms de la chorégraphie, du calibre de George Skibine, Peter Van Dijk, Jorge Lefebre, André Leclair, Jeanne Brabants et Janine Charrat, a eu droit à un large élan de compassion dès que la nouvelle de son hospitalisation s’est répandue.

Avec son épouse Michelle, l’artiste avait créé en 1978 une école de danse ainsi qu’une compagnie, le Ballet-Théâtre Zinoun, où seront formés de nombreux danseurs, parmi lesquels se distinguent leurs deux fils, Kaïsss, lauréat du 1er prix de Lausanne (Suisse) en 1988 et soliste au San Francisco Ballet (États-Unis), et Chems-Eddine, danseur au Ballet royal de Flandre, à Anvers (Belgique) puis au Ballet du Nord en France, décédé dans un accident en 2008.

Auteur en 2021 du livre «Le Rêve interdit» (Maha Ediitons), un récit autobiographique, Lahcen Zinoun est aussi signataire de 4 courts-métrages. Son premier long-métrage, «Oud Al’ward ou La Beauté éparpillée», sorti en 2007, a été encensé par la critique. Il était, avant son incident de santé, en pleine préparation d’un nouveau projet de film.