Nuit des musées: Benya Art célèbre les grandes figures de la peinture marocaine

La galerie Benya Art a réuni ce mardi 23 juin une cinquantaine d’œuvres signées par des peintres marocains emblématiques aujourd’hui disparus, à l'occasion de la Nuit des musées et des espaces culturels. (Y.Mannan/Le360)

À l’occasion de la 5ème édition de la Nuit des musées et des espaces culturels, organisée ce mardi 23 juin par la Fondation nationale des musées (FNM), la galerie Benya Art de Rabat a choisi de rendre hommage à plusieurs figures marquantes de la peinture marocaine aujourd’hui disparues. Le temps d’une soirée, cet espace culturel du quartier Agdal a invité le public à redécouvrir une partie du patrimoine pictural national à travers une sélection d’œuvres signées par des artistes qui ont profondément marqué l’histoire de l’art au Maroc.

L’exposition a réuni une cinquantaine de tableaux réalisés par des peintres de renom, parmi lesquels Fatima Hassan El Farouj, Mohamed Serghini, Mahjoubi Aherdane, Moulay Ahmed Drissi, Karim Bennani, Miloud Labied, Mohamed Nabili, Houssine Miloudi et Mohamed Naciri. À travers cette sélection, la galerie a souhaité mettre en lumière la richesse et la diversité des sensibilités artistiques qui ont contribué à façonner la scène picturale marocaine contemporaine.

Pour Larbi Maghraoui, fondateur de la galerie Benya Art, cette participation à la Nuit des musées et des espaces culturels s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine artistique national et de sensibilisation du public aux arts plastiques. L’objectif est également de favoriser la rencontre entre les œuvres et de nouveaux publics, dans le cadre d’un rendez-vous culturel devenu incontournable dans le paysage artistique marocain.

Présent lors de cette soirée, le critique d’art Abderrahmane Benhamza a salué la pertinence du choix curatorial opéré par la galerie. Selon lui, cette exposition permet de remettre en lumière de grands noms de la peinture marocaine tout en offrant aux visiteurs l’occasion de découvrir des œuvres rarement exposées. Il a notamment cité une toile de Mahjoubi Aherdane, qu’il a qualifiée de «pièce rarissime».

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À travers cette exposition, la galerie Benya Art confirme sa vocation de lieu dédié à la promotion de l’art contemporain, abstrait et figuratif, tout en contribuant à la préservation et à la transmission de la mémoire artistique nationale. Une manière de rappeler que la création marocaine s’inscrit dans une histoire riche et plurielle, portée par des artistes dont les œuvres continuent de dialoguer avec le présent et d’inspirer les nouvelles générations.