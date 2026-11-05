Mort d’un couple dans son appartement: les détails du crime qui a secoué le quartier Aïn Oumair à Fès

Les habitants d’une résidence située sur l’avenue Moulay Rachid, dans le quartier Aïn Oumair à Fès, ne s’attendaient pas à ce que le calme de cet après-midi du mercredi 4 novembre soit brisé par un drame terrible. Des cris ont d’abord retenti depuis un appartement au troisième étage, avant que des coups de feu ne résonnent et révèlent plus tard la fin tragique d’un couple: l’homme de 59 ans a tué son épouse de 52 ans avant de mettre fin à ses jours. Leur vie conjugale s’était détériorée ces derniers mois avec une série de différends portés devant la justice.

Selon les informations recueillies par Le360 aux abords de la résidence, les cris provenant de l’appartement n°7 ont attiré l’attention de plusieurs résidents, juste avant que des détonations ne retentissent dans l’immeuble. La réalité des faits ne s’est éclaircie qu’après l’intervention des services de sécurité, qui ont découvert à l’intérieur du logement les corps sans vie des deux époux ainsi que le fusil de chasse utilisé lors du drame.

Le mari aurait utilisé un fusil de chasse de marque «Beretta» de calibre 12 pour tirer sur sa femme, avant de retourner la même arme contre lui. Il s’est également avéré que le permis de port d’arme était toujours valide, en attendant les résultats des investigations sur les circonstances exactes de son utilisation.

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Cette tragédie frappe encore plus durement l’entourage familial au vu de la situation de la victime. Elle laisse derrière elle un fils qui résidait avec elle à Fès et une fille qui poursuit ses études en Corée du Sud. Déjà divorcée et avant de se marier avec son conjoint actuel, elle travaillait dans un grand magasin.

L’événement a mobilisé les services de sécurité de la préfecture de police de Fès, qui se sont déplacés sur les lieux dès leur alerte pour engager les procédures légales requises. Le service préfectoral de la police judiciaire a été chargé d’ouvrir une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce crime.

Dans le cadre de la finalisation des procédures d’enquête, les dépouilles des deux époux ont été transférées à la morgue pour autopsie sur instruction du parquet. Les investigations se poursuivent pour élucider cette affaire.