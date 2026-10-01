Un policier se donne la mort avec son arme de service à Sidi Bennour

Un fonctionnaire de police, ayant le grade d’officier de police et exerçant au district de sécurité de Sidi Bennour, a mis fin à ses jours le soir de ce jeudi 1er octobre, en utilisant son arme de service.

Le corps du policier décédé a été placé à la morgue pour autopsie médicale, tandis que son arme de service utilisée lors de cet incident a été soumise à une expertise balistique.

Les données préliminaires de l’enquête indiquent que le policier décédé faisait l’objet d’une enquête judiciaire à la suite d’une plainte déposée par une jeune fille mineure l’accusant de l’avoir soumise à une agression sexuelle.

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) mène ses investigations sur cette affaire sous la supervision du parquet compétent, afin de révéler toutes les circonstances et les détails de cette affaire, ainsi que d’en déterminer l’ensemble des motifs et du contexte.