Mohamed Jbara célèbre la Marche verte avec «Hdyat Moulana», un hymne à l’unité africaine

Fidèle à sa tradition, Mohamed Jbara célèbre chaque année la Marche Verte en musique. En 2025, l’artiste signe un retour particulièrement symbolique avec son nouveau single «Hdyat Moulana», dont la sortie est prévue le 6 novembre, à l’occasion du 50ème anniversaire de cette épopée nationale.

Cette sortie intervient dans le sillage du vote des Nations unies en faveur de l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, un contexte lourd de sens pour ce musicien engagé.

Avec «Hdyat Moulana», Mohamed Jbara propose un véritable cri de ralliement pour l’unité, la paix et l’harmonie à l’échelle du continent africain. Le morceau porte un message de fierté et de résilience, célébrant à la fois le riche héritage culturel et la force du peuple marocain.

«Cette chanson n’est pas seulement une affaire de géographie, c’est d’abord une question d’identité et de fierté africaine. Elle s’inspire de l’essence de notre engagement en faveur de la souveraineté et appelle à l’unité entre les nations africaines», confie Mohamed Jbara.

Coécrit avec Ras Daveed et Ali Dah, ce titre marque une nouvelle étape dans la carrière du guitariste marocain. Après leur précédente collaboration sur l’hymne africain «Hausamano», Jbara et Ras Daveed renouent ici une profonde complicité artistique, mêlant sonorités anglophones et mélodies africaines traditionnelles pour donner à leur message une portée universelle.

Sur le plan musical, «Hdyat Moulana» rompt avec les accents rock auxquels Jbara nous avait habitués. Si sa voix rocailleuse demeure sa signature, l’artiste s’oriente cette fois vers une pop lumineuse et fédératrice.

Reconnu pour sa virtuosité à la guitare et sa capacité à marier thèmes traditionnels et influences modernes, Mohamed Jbara s’impose une fois encore comme l’une des voix les plus inspirantes de la scène musicale marocaine contemporaine.

Le single «Hdyat Moulana» sera disponible à partir du jeudi 6 novembre sur l’ensemble des plateformes de streaming.