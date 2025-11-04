Culture

Mohamed Jbara célèbre la Marche verte avec «Hdyat Moulana», un hymne à l’unité africaine

Mohamed Jbara. 

Mohamed Jbara.  . DR

À l’occasion du 50ème anniversaire de la Marche Verte, l’artiste marocain Mohamed Jbara dévoile «Hdyat Moulana», un nouveau single qui célèbre la souveraineté du Maroc sur son Sahara et porte un message d’unité et de fierté africaine. Un hymne vibrant à la paix, à la résilience et à l’esprit du continent.

Par La Rédaction
Le 04/11/2025 à 10h41

Fidèle à sa tradition, Mohamed Jbara célèbre chaque année la Marche Verte en musique. En 2025, l’artiste signe un retour particulièrement symbolique avec son nouveau single «Hdyat Moulana», dont la sortie est prévue le 6 novembre, à l’occasion du 50ème anniversaire de cette épopée nationale.

Cette sortie intervient dans le sillage du vote des Nations unies en faveur de l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, un contexte lourd de sens pour ce musicien engagé.

Avec «Hdyat Moulana», Mohamed Jbara propose un véritable cri de ralliement pour l’unité, la paix et l’harmonie à l’échelle du continent africain. Le morceau porte un message de fierté et de résilience, célébrant à la fois le riche héritage culturel et la force du peuple marocain.

Lire aussi : Musique: à la découverte de «Swaken tsookin», le nouvel opus de Mohamed Jbara

«Cette chanson n’est pas seulement une affaire de géographie, c’est d’abord une question d’identité et de fierté africaine. Elle s’inspire de l’essence de notre engagement en faveur de la souveraineté et appelle à l’unité entre les nations africaines», confie Mohamed Jbara.

Coécrit avec Ras Daveed et Ali Dah, ce titre marque une nouvelle étape dans la carrière du guitariste marocain. Après leur précédente collaboration sur l’hymne africain «Hausamano», Jbara et Ras Daveed renouent ici une profonde complicité artistique, mêlant sonorités anglophones et mélodies africaines traditionnelles pour donner à leur message une portée universelle.

Sur le plan musical, «Hdyat Moulana» rompt avec les accents rock auxquels Jbara nous avait habitués. Si sa voix rocailleuse demeure sa signature, l’artiste s’oriente cette fois vers une pop lumineuse et fédératrice.

Reconnu pour sa virtuosité à la guitare et sa capacité à marier thèmes traditionnels et influences modernes, Mohamed Jbara s’impose une fois encore comme l’une des voix les plus inspirantes de la scène musicale marocaine contemporaine.

Le single «Hdyat Moulana» sera disponible à partir du jeudi 6 novembre sur l’ensemble des plateformes de streaming.

Par La Rédaction
Le 04/11/2025 à 10h41
#Musique#Marche verte#Streaming#Single#Sahara marocain#Afrique

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Musique: à la découverte de «Swaken tsookin», le nouvel opus de Mohamed Jbara

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Musique: le double album «Swaken tsookin» de Mohamed Jbara dans les bacs le 15 février

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Festival des Andalousies atlantiques ou quand la musique andalouse unit les cultures et les cœurs à Essaouira

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Une première: le Forum des conservatoires de musique en novembre à Bouznika

Articles les plus lus

1
Le Roi inaugure le CHU International Mohammed VI de Rabat et ordonne la mise en service du CHU d’Agadir
2
L’Algérie réagit à la résolution 2797 par le mensonge et le déni
3
Info360. Lancement imminent d’une nouvelle liaison électrique entre Boujdour et Marrakech
4
Tribune. «L’Algérie était à deux doigts de voter pour la résolution…»
5
Le CHU Mohammed VI d’Agadir accueillera bientôt ses premiers patients
6
Résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara: Netanyahu salue un «triomphe» marocain et félicite le Roi
7
Bernard Lugan: «Les grandes puissances sont en train d’abandonner l’Algérie pour se tourner vers le Maroc car c’est un pays d’avenir»
8
Italie: un héros marocain sauve cinquante élèves d’un bus en feu
Revues de presse

Voir plus