Meteor Airlines, premier groupe marocain invité à jouer au festival Pol’and’Rock en Pologne

L’invitation est inédite. Depuis la naissance du festival en 1995, aucun groupe nord-africain n’avait figuré à l’affiche de Pol’and’Rock, dont certaines éditions ont rassemblé jusqu’à 720.000 spectateurs. C’est sur The Tent, la deuxième scène principale, que Meteor Airlines prendra place devant un public réputé pour son appétit des découvertes musicales venues des quatre coins du monde.

Le groupe incarne le rock amazigh, un genre qu’il a contribué à forger depuis sa création à Tinghir en 2016. Leurs compositions, entièrement chantées en tamazight, croisent poésie et rythmiques des communautés berbères du sud-est marocain avec des guitares électriques. Sur scène, l’Azennar, une cape traditionnelle marocaine, vient confirmer visuellement cet ancrage identitaire, transformant chaque concert en expérience culturelle.

Cette sélection polonaise s’inscrit dans une trajectoire de reconnaissance accélérée. En 2023, le groupe remportait le Prix national de la culture amazighe de l’IRCAM pour «Agdal», élu meilleur album au Maroc, avant de décrocher le prix européen CREACT4MED à Barcelone. Le 2 mai 2026, Meteor Airlines se produisait salle du Bataclan à Paris, étape symbolique avant une projection continentale qui se confirme aujourd’hui.

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La portée de l’invitation n’échappe pas à l’organisation du festival. «Nous avons accueilli à de nombreuses reprises des groupes du Japon ou de Mongolie mais jamais d’artistes du Maroc», reconnaît Kamil Szwarbuła, porte-parole du Pol’and’Rock. Pour Rachid Ennassiri, manager et membre du groupe, cet engagement valide une ambition de fond: «Prouver que notre héritage amazigh et le rock contemporain vont de pair et que la musique amazighe du Maroc a sa place sur les plus grandes scènes du monde.»