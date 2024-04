Mehdi Qotbi, bientôt décoré par Emmanuel Macron grand officier de l’Ordre national du Mérite

Mehdi Qotbi, artiste-peintre et président de la Fondation nationale des musées du Royaume du Maroc (FNM). DR

Jeudi 11 avril, à 18h30, au palais de l’Élysée, de nombreuses personnalités du monde des arts, de la culture et de l’audiovisuel seront invitées lors d’une cérémonie collective à une remise d’insignes par le président de la République française, Emmanuel Macron.

Parmi les personnalités décorées par le chef d’État français figurera Mehdi Qotbi, artiste marocain et président de la Fondation nationale des musées du Maroc. D’ores et déjà décoré par les présidents Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, Mehdi Qotbi se verra remettre le prestigieux insigne de grand officier de l’Ordre national du Mérite par le président Emmanuel Macron, une haute distinction qui vient couronner cinquante-cinq années de carrière au service de l’art.

Sera également décorée, au côté de Mehdi Qotbi, seul artiste peintre à être honoré par l’Élysée lors de cette cérémonie, la chanteuse Sheila, icône des années yéyé, apprend Le360 de source informée. Parmi les récipiendaires, figurent aussi Victor Cosma, compositeur franco-romain à l’origine de la musique originale d’un grand nombre de films français parmi lesquels «Les aventures de Rabbi Jacob» ou encore «La Boum» et enfin la femme de lettres franco-libanaise Vénus Khoura-Ghata.

«Emmanuel Macron a choisi de réunir volontairement les gens qu’il aime», indique cette même source pour Le360.

La cérémonie réunira également plusieurs patrons du paysage audiovisuel français, lesquels seront décorés par Emmanuel Macron, à l’instar de Thierry Ardisson, qui fort de ses 36 années de carrière, se verra promu chevalier de la Légion d’honneur. Une distinction également remise à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions ou encore Rodolphe Belmer, PDG de TF1, révèle Libération.