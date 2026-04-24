Culture

Mawazine 2026: le rappeur Ninho ouvre le bal à l’OLM Souissi

Le rappeur Ninho.

Pour célébrer sa 21ème édition, Mawazine s’offre une ouverture monumentale. Le festival de Rabat, prévu du 19 au 27 juin 2026, vient de dévoiler sa première tête d’affiche: Ninho. L’artiste de tous les records dans l’histoire du rap français investira la scène de l’OLM Souissi dès la soirée d’inauguration.

Par Qods Chabâa
Le 24/04/2026 à 15h08

Pour sa 21ème édition, le festival Mawazine frappe fort dès l’annonce de sa première tête d’affiche. Le 19 juin, c’est Ninho — l’un des rappeurs les plus titrés de l’histoire du rap français — qui montera sur la scène de l’OLM Souissi à Rabat pour lancer les festivités.

À quelques semaines du coup d’envoi de cette 21ème édition, prévue du 19 au 27 juin 2026, le festival a dévoilé un premier nom de haut vol. Ninho, phénomène absolu du rap hexagonal, sera présent dès la soirée d’ouverture pour un show taillé à la mesure d’un artiste hors normes.

William Nzobazola, né en 1996 à Longjumeau et d’origine congolaise, est aujourd’hui bien plus qu’un rappeur: c’est une institution connue sous le nom de Ninho. Depuis ses débuts fulgurants avec la mixtape M.I.L.S en 2016, il collectionne les records avec plus de 429 singles certifiés, quatre albums de diamant et un passage au Stade de France qui a gravé son nom dans l’histoire du rap français. De Destin à Jefe, en passant par NI, ses projets sont devenus les repères de toute une génération.

À Rabat, le public de l’OLM Souissi retrouvera un artiste au sommet de sa trajectoire. Rodé aux grandes scènes et rompu aux shows de masse, Ninho y déploiera son énergie brute et cette précision technique qui font mouche à chaque apparition.

Ce qui rend cette annonce encore plus savoureuse, c’est que l’artiste n’arrive pas au Maroc en étranger. Dans «King Von», son dernier single sorti il y a quatre mois, il glisse une référence qui n’a pas échappé à ses fans locaux: vers la fin du morceau, il rappe avoir troqué sa carte SIM française contre une puce inwi avec l’indicatif +212. Une punchline courte, presque anodine, mais suffisante pour électriser la Toile et faire monter l’impatience bien avant que Mawazine ne dégaine son annonce officielle.

Par Qods Chabâa
Le 24/04/2026 à 15h08
#Mawazine#Festival#Ninho#OLM SOUISSI#Rap

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