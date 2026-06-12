Culture

Mawazine 2026: le grand stade Prince Moulay Abdellah s’ouvre aux concerts avec deux soirées inédites

Le grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

La 21ème édition du Festival Mawazine ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Pour la première fois, le grand stade Prince Moulay Abdellah intègre le dispositif scénique du festival et accueillera les 26 et 27 juin 2026 quatre artistes: Douzi, Cheb Khaled, Morad et ElGrandeToto.

Par La Rédaction
Le 12/06/2026 à 13h53

La 21ème édition du Festival Mawazine franchit une nouvelle étape. Pour la première fois, le grand stade Prince Moulay Abdellah accueillera deux soirées exceptionnelles les 26 et 27 juin 2026. Cette évolution illustre la volonté du festival de poursuivre son développement et d’élargir son offre artistique.

Le vendredi 26 juin, Douzi et Cheb Khaled se produiront sur la nouvelle scène du festival pour une soirée placée sous le signe de la fête, du partage et de l’émotion.

Le samedi 27 juin, Mawazine clôturera son édition 2026 avec Morad et ElGrandeToto. Cette grande soirée s’annonce d’ores et déjà comme l’un des temps forts de cette édition.

L’ouverture du grand stade Prince Moulay Abdellah marque une nouvelle étape dans le développement du festival. Ce lieu emblématique rejoint les scènes historiques de Mawazine et permettra d’accueillir le public dans un format inédit, à la hauteur de l’affluence attendue.

Lire aussi : À Mawazine, le phénomène Boudchart fait vibrer 200.000 voix à l’unisson

Depuis plus de deux décennies, le festival rassemble des publics de tous horizons autour d’une même ambition: rendre la musique accessible à tous, favoriser le dialogue des cultures et faire de Rabat un carrefour incontournable des musiques du monde.

Les organisateurs annoncent que la billetterie des deux soirées fera l’objet d’une communication dédiée sur les canaux officiels du festival. Le public est ainsi invité à suivre les informations officielles afin de réserver ses places dès l’ouverture des ventes.

Par La Rédaction
Le 12/06/2026 à 13h53
#Mawazine#Festival#Grand Stade Prince Moulay Abdellah

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