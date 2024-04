Marrakech: la fresque murale de l’allemand Hendrick Beikirch sera rénovée

Memories of before de l'artiste Hendrik Beikirch

La fresque murale située en face de la gare ferroviaire de Marrakech, au quartier Guéliz, sera rénovée. Son auteur, l’artiste allemand Hendrick Beikirch, en résidence à la Fondation Montresso, profitera de son exposition «Memories of Before», pour restaurer durant trois jours à partir du 25 avril, ce mural où est fièrement dessiné le portrait de Aziz le berger.

Cette fresque, à la fois imposante et attrayante, réalisée en 2015, était, on s’en souvient, au centre d’une polémique en 2017, lorsqu’elle avait été masquée par l’affiche en bâche, d’une banque participative de la place.

L’œuvre faisait partie du projet «Tracing Morocco», à travers lequel Hendrick Beikirch rendait hommage au Maroc, en dessinant ses rencontres et en révélant sa quête profonde et continue d’humilité et de découvertes.

Huit ans après un projet, fruit d’une résidence au Jardin Rouge de la Fondation Montresso, l’artiste germanique qui vit et travaille à Coblence en Allemagne, poursuit sa quête au fil de ses rencontres. Son travail, connu dans plusieurs pays dans le monde, est conditionné par ses rencontres multiples.

Son choix délibéré du monochrome et le regard capturé de ses portraits, lui permettent de créer non pas une pure et fade reproduction, mais d’exprimer bel et bien un sentiment authentique, laissant transparaître toute la vulnérabilité de l’humain.