Exposition: la DS Gallery de Casablanca conte une histoire du caftan

DS Automobiles, célèbre pour son style et son savoir-faire, annonce l’avant-première de sa nouvelle exposition, intitulée «Au fil du caftan, héritage & savoir-faire». L’événement, qui se tient jusqu’au 12 avril à la DS Gallery, du DS Store Al Massira Al Khadra, à Casablanca, plonge le public dans l’univers du caftan marocain, témoignant de son héritage et de son artisanat.

Fruit d’une collaboration entre DS Automobiles et Sofia Benbrahim, curatrice d’exposition de mode marocaine et experte en luxe et mode, «Au fil du caftan, héritage & savoir-faire» offre une immersion fascinante dans l’évolution du caftan, de ses débuts à nos jours. Structurée comme un musée, l’exposition présente des sections dédiées aux différentes époques et interprétations de cet habit traditionnel emblématique.

Exposition Au fil du Caftan-Héritage & Savoir Faire à la Ds Gallery à Casablanca.

Les visiteurs ont ainsi l’occasion de découvrir l’authenticité des anciens caftans, reflets de l’histoire et de la tradition, ainsi que des créations contemporaines de grands couturiers marocains, mêlant avec ingéniosité tradition et modernité.

Parmi eux figurent les noms de Tamy Tazi, Zhor Sebti pour Fadéla Couture, Zbida Alami, Amina Benmoussa, Zineb Joundy, Lamia Lakhsassi, Frédérique Birkemeyer, Albert Oiknine, Houda Serbouti, Myriam Bouafi, Zineb Lyoubi Idrissi, Loubna Guessous, Amina Tmimi, Sara Chraibi et Salima Chaieb.

En soutenant cette initiative, DS Automobiles réaffirme son engagement envers l’art et la créativité, tout en valorisant les talents locaux. Cette exposition s’inscrit dans la lignée des précédentes actions de la marque telles que «DS art talents», les expositions «Expressions féminines», «Play it again-kassita», ou encore «Le marché des créateurs», mettant toujours en lumière les talents émergents de la scène créative marocaine et soulignant ainsi l’importance accordée par DS Automobiles à l’expression artistique, à l’innovation et à la culture au Maroc, bien que provenant d’un domaine différent.