Dar Maalma Expo 2023: une exposition pour célébrer les femmes artisanes

Cette exposition-vente célèbre la diversité des produits d’artisanat marocain, de la broderie à la chebka, du caftan au bijou, du tapis au Hanball, de la poterie au tapis. Près d’une centaine de femmes artisanes, venant des douze régions du pays, présenteront leurs produits durant cet événement, chacune apportant sa touche personnelle et son savoir-faire ancestral.

Cette 15ème édition de Dar Maalma Expo revêt un caractère solidaire, mettant à l’honneur les artisanes de la province d’Al Haouz, martyrisée par le séisme du 8 septembre, et présentant les réalisations des projets Al Karama et Nissae Maghrebiate.

Tapis faits à la main avec des couleurs extraites de produits naturels marocains par une artisane de la région de Tazenakht.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du projet «Voix et leadership des femmes au Maroc», financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par Oxfam Maroc, en partenariat avec le Conseil national des droits de l’homme (CNDH).

Soutenue par des partenaires institutionnels tels que l’agence de l’Oriental, OCP Group, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, ainsi que le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Dar Maalma Expo offre une occasion singulière pour explorer la richesse de l’artisanat marocain conjuguée au féminin.