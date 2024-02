Marrakech: la 5ème édition de la foire d’art contemporain africain 1-54 comme si vous y étiez

L’inauguration officielle de la 5ème édition de la foire 1-54 a eu lieu ce jeudi 8 février dans le bel écrin de l’hôtel Mamounia à Marrakech. En tout, 21 galeries, dont L’Atelier 21, So art Gallery, Galerie 38 encore Loft Art Gallery, représentant des artistes du continent africain, sont présentes à cette grand-messe de l’art contemporain dédiée à l’Afrique.

Comme grande nouveauté cette année, Touria Glaoui, fondatrice de la foire initiée d’abord à Londres en 2013, et son équipe, ont étendu l’événement à un deuxième site dans la ville. Il s’agit de l’espace d’art DaDa, où sept galeries présentent leurs artistes et iront à la rencontre des amateurs d’art, connaisseurs et collectionneurs jusqu’au dimanche 11 février.

«Cette année, nous avons voulu ouvrir la foire à plus de galeries marocaines et à la production artistique réalisée au Maroc, histoire d’offrir aux étrangers l’opportunité d’acquérir plus d’œuvres de Marocains», a fait savoir Touria El Glaoui dans une déclaration pour Le360.

La foire 1-54 de Marrakech accueille également cette année de nouvelles galeries qui en sont à leur première participation. On citera, entre autres, CDA Gallery (Casablanca, Maroc), Galerie 208 (Paris, France), M Concept Gallery (Dakar, Sénégal), Myriem Himmich Gallery (Casablanca, Maroc), Reiners Contemporary Art (Marbella, Espagne), Revie Projects (Paris, France) et The Bridge Gallery (Paris, France).

La galerie 1957 est aussi dans le lot. Basée au Ghana et à Londres, la maison d’art a présenté, entre autres, un artiste ghanéen très coté, Amoako Boafo, dont l’œuvre est estimée à plus de 175.000 euros.

«Nous avons un artiste ghanéen très célèbre et nous avons le privilège de travailler avec lui», s’est félicitée la responsable de la galerie, Angelica Litta Modignani, interrogée par Le360. Les horaires d’ouverture de la foire 1-54 au public: samedi 10 février de 11h00 à 19h00 et dimanche 11 février de 11h00 à 18h00.