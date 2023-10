L’Atelier 21 expose Makhloufi, Hankson, Mahfoudi et Bouhchichi à la Foire 1-54 à Londres

Pour sa participation à cette édition londonienne de la foire, L’Atelier 21 expose des œuvres des artistes M’barek Bouhchichi, Nabil El Makhloufi, Hako Hankson et Omar Mahfoudi. En proposant d’exposer ces quatre artistes, la galerie souhaite mettre en avant le caractère créatif et contemporain de la figuration, qui ouvre de nouvelles perspectives à l’appréhension d’un ordre de réalité, à travers des univers bien enracinés dans le continent africain.

Le corps constitue un thème aux ramifications multiples dans l’œuvre de M’barek Bouhchichi. Moulé, sculpté, dessiné, peint, il est mis en exergue à travers un kaléidoscope de signes, de fragments (presque votifs) et d’images qui donnent à voir une préoccupation majeure chez l’artiste : peindre des hommes et des femmes marocains à la peau noire.

M'barek Bouhchichi-Intimité-Technique Mixte Sur Caoutchouc-98x96cm-2023 (BAHA HASSAN)

La figuration demeure la dominante dans la démarche esthétique de Nabil El Makhloufi, et ce qui détermine le mieux l’originalité de son art. Une figuration qui imprime un univers très particulier à la toile, et où on ne sait pas où s’arrête le réalisme et où commence le symbolisme. L’artiste semble nous interpeller à travers ses personnages sur les questions de l’appartenance, des communautarismes, du champ laissé à la singularité de l’être en butte à des interrogations identitaires.

Nabil El Makhloufi-LaBraise-AcryliqueSurToile-180x134cm-2023 (BAHA HASSAN)

Hako Hankson est un artiste camerounais qui vient d’intégrer la galerie L’Atelier 21 où il expose à partir du 3 octobre 2023. Plongé dès son enfance dans la culture traditionnelle de l’ouest du Cameroun et dans les rituels de sa tribu, Hako Hankson puise ses premières inspirations dans les objets des rites d’initiation qui l’entourent, tels que les masques ou les statuettes. Hako Hankson peint des scènes à la fois ancestrales et contemporaines, en opérant une jonction entre sa culture bamilékée et des références puisées dans l’histoire de l’art.

Hako Hankson-The Eyes That Protect-Technique Mixte Sur Toile-135x110cm-2023

La peinture de Omar Mahfoudi se caractérise par une transparence qui rend à la fois aériens et évanescents les paysages et les personnages donnés à voir. Les coulures donnent un aspect diaphane aux peintures et dessins, et confèrent un surcroît de mystère aux scènes peintes. Au début de sa carrière, Omar Mahfoudi était très attaché au portrait, mais depuis qu’il s’est établi à Paris, il a ouvert à sa peinture de nouvelles perspectives, en s’intéressant au paysage et en développant un langage plastique combinant réalisme et fantastique.

Omar Mahfoudi-The Blue Lady-Acrylique Liquide Et Encre SurToile-152x180cm-2023

La Foire 1-54 s’est imposée comme un rendez-vous incontournable de la création africaine. La galerie d’art L’Atelier 21 y participe à la fois pour faire valoir la contribution des artistes marocains dans la concrétisation d’une scène artistique africaine, et pour promouvoir des artistes de l’Afrique subsaharienne.