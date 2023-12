De la Mamounia à l’espace artistique DaDa, la Foire d’art contemporain africain 1-54 annonce son expansion à la médina de Marrakech

Installation "Say Who", de Nicolas Brasseur, lors de l'édition 2020 de la foire 1-54 Marrakech.

Depuis 2018, 1-54 renforce avec succès sa présence à Marrakech. Florissante plateforme de la scène artistique sur le continent africain, Marrakech est le site idéal pour la foire, qui bénéficie de l’esprit de créativité nourri au sein de la ville par une communauté d’artistes, de galeries et d’institutions.

Afin d’affirmer davantage sa présence dans la capitale artistique marocaine, 1-54 étendra cette année la foire à la médina, où l’espace artistique DaDa accueillera 6 galeries, parmi les 27 participantes. Espace d’exposition qui célèbre, au cœur de la médina, le bouillonnement de la scène artistique actuelle au Maroc, en Afrique et dans le monde, DaDa est un véritable laboratoire vivant destiné aux artistes de tous domaines créatifs, et ouvert à tous les publics. On y propose, chaque année depuis 2019, lors de la Foire d’art contemporain africain 1-54, un accès à des expositions et des performances artistiques.

Pour Touria El Glaoui, directrice fondatrice de 1-54, «l’expansion de la foire à DaDa, au cœur de la médina, témoigne non seulement du succès de 1-54 Marrakech mais également de son indéfectible dévouement envers la scène artistique marocaine».

Au programme de l’édition 2024:

1-54 poursuivra son programme dynamique d’événements en partenariat avec des institutions locales, telles que Jajjah by Hassan Hajjaj, le Musée des arts de la parure Marrakech (MAP), la Fondation Montresso, l’Institut français de Marrakech, le Comptoir des mines et Al Maqam (résidence d’artistes) pour n’en nommer que quelques-unes.

Tout au long de la foire, qui accueillera 27 exposants, parmi lesquels 14 galeries issues du continent africain dont 8 installées au Maroc, les artistes marocains seront mis à l’honneur, afin de donner l’occasion à des talents régionaux de rayonner sur une scène de renommée mondiale.

Le programme verra des visites de studios d’artistes tels que Yasmina Alaoui, M’barek Bouhchichi, Yamou et Amina Benbouchta.

En parallèle, Black Rock Global Arts Foundation co-accueillera, en partenariat avec 1-54, un colloque sur l’état des institutions centrées sur les artistes en Afrique. Des personnalités responsables de résidences artistiques, de fondations, de musées publics et d’initiatives d’artistes se rassembleront pour discuter de la présence croissante de ces espaces en Afrique.

Par ailleurs, la fondation de Kehinde Whiley présentera également des œuvres par les anciens artistes en résidence de Black Rock Senegal, Léonard Pongo (Techniques mixtes, 3ème année) et Devin B. Johnson (Peintre, 1ère année) dans le cadre de l’un des projets spécifiques de la foire. Multidisciplinaires, les œuvres de Pongo, comme celles de Johnson, témoignent de la diversité des techniques explorées par les anciens de Black Rock Senegal, de même que la force des liens créés avec la communauté artistique à Dakar.

«Nous sommes ravis de voir tant de galeries et d’artistes locaux au programme, présentant fièrement la contribution de ces pays à cette riche mosaïque qu’est l’art africain», déclare Touria El Glaoui. Ainsi, poursuit-elle, «cette année, l’édition de Marrakech se concentrera sur le soutien aux artistes. Par le biais de partenariats et d’événements tels que le colloque avec Black Rock Global Arts Foundation, notre objectif est de favoriser un dialogue et des contacts de poids entre artistes et institutions africains».

À propos de 1-54 Foire d’art contemporain africain:

Avec des éditions annuelles à Londres, Marrakech et New York, ainsi que des foires éphémères à Paris, 1-54 est la plus importante foire d’art internationale consacrée à l’art contemporain d’Afrique et de sa diaspora. Référence aux 54 pays qui constituent le continent africain, 1-54 est une plateforme durable et dynamique qui se consacre au dialogue et à l’échange contemporains. Créée en 2013 sur une initiative de Touria El Glaoui, février 2024 marquera le 5ème anniversaire de la foire à Marrakech.

Liste des galeries participantes: (* Nouveaux venus à l’édition de Marrakech)

193 Gallery (Paris, France/Venise, Italie), AFIKARIS (Paris, France), African Arty (Casablanca, Maroc)*, CDA Gallery (Casablanca, Maroc)*, Christophe Person (Paris, France)*, Gallery 1957 (Accra, Ghana/Londres, R.-U.)*, Galerie 208 (Paris, France)*, Galerie Atiss Dakar (Dakar, Sénégal)*, Galerie Carole Kvasnevski (Paris, France/New York, États-Unis), Galerie SINIYA28 (Marrakech, Maroc), Katharina Maria Raab (Berlin, Allemagne), Kó (Lagos, Nigeria), L’Atelier 21 (Casablanca, Maroc), La Galerie 38 (Casablanca/Marrakech, Maroc), Loft Art Gallery (Casablanca/Marrakech Maroc), M CONCEPT Gallery (Dakar, Sénégal)*, Myriem Himmich Gallery (Casablanca, Maroc)*, Nil Gallery (Paris, France), Portas Vilaseca Galeria (Rio de Janeiro, Brésil)*, Primo Marella Gallery (Milan, Italie/Lugano, Suisse), Reiners Contemporary Art (Marbella, Espagne)*, Retro Africa (Abuja, Nigeria), Revie Projects (Paris, France)*, So Art Gallery (Casablanca, Maroc)*, The African Art Hub (TAAH) (Londres, Royaume-Uni)*, The Bridge Gallery (Paris, France)*, THIS IS NOT A WHITE CUBE (Lisbonne, Portugal/Luanda, Angola).

Heures d’ouverture au public:

Samedi 10 février: 11h00-19h00

Dimanche 11 février: 11h00-18h00

