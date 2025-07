Marrakech inaugure la médiathèque El Koudia, nouveau pôle culturel hybride

À l’occasion du 26ème anniversaire de la Fête du Trône, la ville de Marrakech a célébré, lundi 28 juillet, l’inauguration officielle de la médiathèque El Koudia, implantée au cœur du quartier de Guéliz. La cérémonie s’est déroulée en présence du wali par intérim de la région Marrakech-Safi, Rachid Benchikh, ainsi que de plusieurs responsables civils et militaires.

Cette nouvelle infrastructure culturelle s’inscrit dans le cadre du programme «Marrakech, la ville renouvelée». Elle est le fruit d’une synergie institutionnelle entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le ministère de l’Aménagement du territoire national, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le groupe Al Omrane et la Wilaya de la région Marrakech-Safi.

«Ce projet vient renforcer l’infrastructure culturelle de Marrakech et répond à un enjeu essentiel: encourager la lecture et ancrer durablement la culture du livre, en particulier chez les enfants et les jeunes», affirme Hassan El Bouhi, directeur de la médiathèque El Koudia, dans une déclaration pour Le360.

À ses yeux, la médiathèque ne doit pas se limiter à un simple espace de prêt ou à un lieu de silence. «Nous souhaitons en faire un lieu vivant, inclusif et ouvert à tous, qui dialogue avec son environnement à travers les langages contemporains: le son, l’image, les capsules numériques, les podcasts, et bien plus encore», poursuit-il.

Des équipements pensés pour tous les publics

La médiathèque s’étend sur deux niveaux et offre une variété d’espaces pensés pour répondre aux besoins de différents publics. Dès l’entrée, un espace jeunesse, coloré et accueillant, invite les enfants à découvrir le plaisir de la lecture dès le plus jeune âge.

Les adultes, quant à eux, disposent de deux salles de lecture, l’une située au rez-de-chaussée et l’autre à l’étage, toutes deux conçues comme des havres de calme et de concentration.

Une salle de conférences dotée d’équipements technologiques modernes, permet l’organisation de débats, de projections et de rencontres avec des auteurs. La médiathèque abrite également une salle dédiée aux ateliers, propice aux activités collectives et aux formations, ainsi qu’un service d’archives destiné à la conservation et à la consultation de documents spécialisés.

Enfin, un studio audiovisuel est actuellement en cours d’aménagement, avec pour objectif de permettre à l’établissement de produire ses propres contenus culturels, sous forme de capsules vidéo et de podcasts, en phase avec les nouveaux modes de transmission du savoir.

Au-delà de ses équipements, la médiathèque se veut un carrefour pour les idées et les échanges culturels. «Ce lieu est destiné à s’ouvrir sur les expériences de nombreux auteurs, écrivains et créateurs ayant accumulé des parcours importants dans le domaine littéraire», indique son directeur. «Elle les accueillera, les mettra en lumière et favorisera la diffusion de leurs œuvres.»

Les associations culturelles, les acteurs du monde du livre, les enseignants et les passionnés de lecture sont donc invités à s’approprier ce nouvel espace, qui se positionne également comme un outil d’éducation à la citoyenneté.

Un pas de plus

«Ce lieu est ouvert aux initiatives de la société civile, à tous ceux qui portent un intérêt pour la culture, le savoir, l’éducation», insiste-t-il. «L’idée est de transformer cette médiathèque en une plateforme de création, de dialogue et de transmission.»

Avec l’ouverture de la médiathèque El Koudia, Marrakech poursuit sa trajectoire de ville résolument tournée vers le savoir et l’innovation culturelle. En conjuguant valorisation du livre et intégration des nouveaux médias, ce projet incarne une vision ambitieuse où la culture devient un levier essentiel du développement humain, pensé au service des générations futures.