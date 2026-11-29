«Nouala, le refuge mobile» est le deuxième pavillon temporaire installé dans le jardin de la Villa Oasis. (M.Lamrikhi/Le360)

Au cœur du Jardin Majorelle, à Marrakech, une construction emblématique des campagnes marocaines trouve une nouvelle expression architecturale. Salsabil El Ouazzani, lauréate de l’édition 2026 du prix décerné par la Fondation Jardin Majorelle, a puisé son inspiration dans la nouala, un abri traditionnellement constitué de roseaux et de chaume, dont elle propose une réinterprétation contemporaine en harmonie avec la végétation environnante.

Baptisée «Nouala, le refuge mobile», cette création est le deuxième pavillon éphémère à prendre place dans le jardin de la Villa Oasis. Elle s’inscrit dans le prolongement d’une initiative de la Fondation Jardin Majorelle visant à soutenir les architectes marocains émergents et à encourager la réappropriation des savoir-faire locaux.

«Cette initiative, lancée à l’occasion du centenaire du jardin en 2024, est désormais un rendez-vous biennal destiné à encourager les jeunes architectes marocains à concevoir des pavillons temporaires conjuguant tradition et modernité», souligne Achraf Miftahi, chargé de communication du Jardin Majorelle.

Au-delà de sa dimension architecturale, le pavillon remplit également une fonction culturelle et pédagogique. Il abrite actuellement une exposition consacrée à la faune aviaire du Jardin Majorelle, invitant les visiteurs à découvrir les différentes espèces d’oiseaux qui y évoluent, leurs particularités et l’importance de préserver leur habitat naturel.

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Interrogés par Le360, plusieurs touristes étrangers ont exprimé leur admiration pour cette installation, mais aussi pour la diversité des essences végétales du jardin et la quiétude des lieux, à l’écart de l’agitation de la cité ocre.

En favorisant le dialogue entre architecture vernaculaire et création contemporaine, la Fondation Jardin Majorelle entend contribuer à la transmission du patrimoine constructif marocain tout en offrant un espace d’expression et d’expérimentation à une nouvelle génération d’architectes.