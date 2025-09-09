Mâalem Baqbou est décédé: l’hommage de Neila Tazi

Le monde de la Tagnaouite est en deuil. L’un des mâalems Gnaoua les plus emblématiques et les plus reconnus du Maroc a rendu l’âme hier lundi 8 septembre à Marrakech, son fief natal, à l’âge de 72 ans des suites d’une longue maladie. Il a été inhumé au cimetière Bab Aghmat.

Né en 1953 à Marrakech, il a grandi au sein d’une zaouïa gnaouie, où son père, Maâlem El Ayachi Baqbou, l’a initié dès son enfance aux rituels et aux chants de la tradition de cet art ancestral.

Dans les années 1970, il a rejoint le groupe mythique Jil Jilala, contribuant ainsi au mouvement de la musique folk au Maroc. Sa carrière s’est ensuite enrichie de collaborations internationales, notamment avec des artistes tels que Marcus Miller, Pat Metheny, Louis Bertignac, Eric Legnini et le groupe de jazz français Sixun .

Sa disparition marque la fin d’une époque pour la musique Gnaouie, mais son héritage perdure à travers ses enregistrements et ses performances, qui continueront d’inspirer les amateurs de musique traditionnelle et fusion.

Neila Tazi, directrice du Festival Gnaoua Musiques du monde: «Il était le visage d’une musicalité marocaine moderne»

Les amoureux de la Tagnaouite, au Maroc et à travers le monde, sont profondément attristés par le décès de Mustapha Bakbou. Il était un immense artiste, une voix rare et respectée, qui incarnait à la fois la mémoire des ancêtres et l’élan d’un avenir possible.

Dans les années 1970, il co-fonda le groupe Jil Jilala, à la croisée de l’héritage mystique et des aspirations de la jeunesse, avant de s’imposer comme l’un des grands maîtres de la Tagnaouite. Les plus grands musiciens ont joué à ses côtés et garderont de lui un souvenir impérissable tout comme le public: Marcus Miller, Carlos Santana, Pat Metheny, Will Calhoun, Oumou Sangaré et tant d’autres.

Il était le visage d’une musicalité marocaine moderne, une figure éminemment respectée de la confrérie. Même s’il n’en était pas le plus ancien, il en incarnait l’esprit vivant: celui de la transmission, de l’ouverture et de la modernité. Son départ laisse un vide immense, mais son esprit continuera d’inspirer les générations à venir.