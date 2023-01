© Copyright : DR

L'humoriste Hassan El Fad a tenu à rendre, à sa façon, un hommage posthume à son professeur Abderraouf sur sa page officielle Facebook. Il y partage des extraits de son émission Chanily TV accompagnés d'un message de gratitude.

Le monde du spectacle continue de réagir à la disparition d'Abderraouf. Cette fois, c'est l’humoriste et comédien Hassan El Fad qui a rendu un hommage posthume à celui qu’il considère comme son professeur, Abderrahim Tounsi, décédé hier lundi 2 janvier 2023 et inhumé au cimetière Achouhada de Casablanca.

Abderraouf a été le maître spirituel de plusieurs artistes marocains au fil des générations. Hassan El Fad, qui en fait partie, a tenu à exprimer sa reconnaissance en partageant sur sa page officielle Facebook un extrait de sa fameuse émission Chanily TV réalisée il y a des années, bien avant le décès d'Abderraouf.

Dans ce passage, plusieurs comédiens, des disciples de Hassan El Fad à l’instar de Tarik Boukhari, ont porté le célèbre et fameux costume d'Abderraouf: le pantalon Bouffon, la chemise, le jabador et le tarbouche rouge qui va avec… Plus, ils imitent, à la perfection il faut le dire, la voix et le style de cet artiste populaire qui a pendant des années attiré la sympathie des Marocains.

Abderraouf est le premier comédien à avoir investi le terrain du rire au Maroc. Jawad Essayeh a d’ailleurs confié à Le360 qu'Abderraouf est le premier qui a démarré les tournées dans les endroits les plus reculés du Maroc, à la rencontre du public et pour se faire connaître. Et le succès était toujours au rendez-vous.

« Tu nous as rendus joyeux, tu nous as inspirés. Je te témoigne toute ma reconnaissance et ma gratitude. Nous préserverons ton souvenir dans nos mémoires, ton amour dans nos cœurs et ton nom dans le livre de notre histoire commune. Que Dieu ait ton âme, cher professeur Abderrahim Tounsi», écrit Hassan El Fad sur Facebook.

Pour rappel, Abderraouf a débuté sa carrière dans les années 60 et marqué la mémoire de plusieurs générations de Marocains par son style bouffon, sa voix nasillarde, son tarbouch rouge, son jabador et son seroual.

Durant sa longue et prolifique carrière, le défunt a laissé un florilège d'œuvres, des centaines de sketchs, d'innombrables passages à la télévision et deux œuvres cinématographiques, Majid (2011) et Ammi (2016).